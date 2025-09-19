До 1000 атак в день: оккупанты увеличат удары по Украине - Умеров

Умеров считает Трампа единственным человеком, который сможет завершить войну.

https://glavred.info/ukraine/do-1000-atak-v-den-okkupanty-uvelichat-udary-po-ukraine-umerov-10699520.html Ссылка скопирована

Украине требуется больше дронов-перехватчиков, считает Умеров / коллаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Кратко:

После встречи Путина с Трампом на Аляске атаки на Украину усилились

Украине нужно больше ПВО

Украине требуется больше систем ПВО и дронов-перехватчиков, так как оккупанты могут расширить свои атаки до конца года. Об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров в интервью для CNN.

По словам Умерова, после встречи диктатора Владимира Путина на Аляске с американским президентом Дональдом Трампом атаки на Украину усилились.

видео дня

"И она (РФ) сочетает атаки с использованием крылатых и баллистических ракет и дронов-камикадзе", - заявил секретарь СНБО.

Он поблагодарил союзников в США и ЕС за финансирование обороны Украины. Также Умеров напомнил, что НАТО предоставило новый механизм поддержки обороны через программу PURL.

"Нам конечно нужно больше ПВО, нам нужно финансирование дронов-перехватчиков. Россия пытается увеличить количество атак - до 1000 в день. Поэтому до конца года, я думаю, они их расширят и это свидетельствует о том, что Россия не имеет серьезного намерения завершить эту войну", - подчеркнул Умеров.

На вопрос, действительно ли ведутся переговоры между Россией и Украиной о завершении войны, секретарь СНБО ответил, что Киев поддержал мирную инициативу Трампа и в настоящее время стороны обсуждают только гуманитарную часть об освобождении украинских военнопленных.

По словам Умерова, во время визита в Вашингтон европейских лидеров и президента Владимира Зеленского удалось договориться о проведении двусторонних и трехсторонних встреч.

"На данном этапе мы ждем, когда состоятся эти встречи", - сказал секретарь СНБО.

Умеров добавил, что считает Трампа единственным человеком, который сможет завершить войну.

"Россия его подводит и у нее нет обязательств продолжать переговоры. Я считаю, что войну надо заканчивать на данном этапе", - подытожил он.

Украине грозит дефицит ракет: ПВО под угрозой

Украина может столкнуться с нехваткой средств ПВО, предупреждает Financial Times. Угроза особенно велика в случае, если Россия продолжит наращивать интенсивность ракетных и беспилотных атак либо сохранит их на текущем высоком уровне — в этом случае подразделения украинской противовоздушной обороны могут ощутить острый дефицит ресурсов.

Опасения усиливаются на фоне замедления поставок вооружений из США. В частности, речь идёт о ракетах, приобретаемых напрямую у производителей в рамках отдельной программы -Инициатива содействия безопасности Украины. Эти поставки осуществляются неравномерно, партиями, что создаёт перерывы в снабжении и повышает риски в условиях эскалации.

Военная помощь Украине - новости по теме

Ранее Владимир Зеленский анонсировал важные оборонные пакеты для Украины. Партнеры Украины обещают инвестировать в производство украинского оружия.

Напомним, ранее Германия передала Украине пакет военной помощи. В частности, в перечень вошли почти 40 тысяч снарядов для САУ Gepard и 150 БПЛА HF-1.

Как писал Главред, администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении дать разрешение на экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 миллионов долларов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред