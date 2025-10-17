Укр
"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

Руслана Заклинская
17 октября 2025, 18:58
2597
Во временно оккупированном Луганске местная женщина открыто высказалась против присутствия оккупантов.
'Это Украина': в Луганске женщина отправила оккупантов вслед 'за российским кораблем'
В Луганске женщина открытым текстом выгнала оккупантов / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Кратко:

  • В Луганске женщина открыто выступила против оккупантов
  • Она напомнила, что город всегда был украинским
  • Россияне пригрозили доносом

Во временно оккупированном Луганске местная женщина в прямом диалоге с оккупантами высказалась против их присутствия и напомнила, что город всегда был украинским. Россияне в ответ пригрозили доносом. Видео с храброй женщиной появилось в соцсети X.

Во время словесной перепалки женщина эмоционально обратилась к оккупационным силам, сказав, что те должны убираться из Луганска. В ответ один из российских военных заявил, что ее слова "это уже статья" и пригрозил заключением.

видео дня

Далее между ними прошел острый спор, где женщина подчеркнула, что она живет в Луганске давно и знает, чья это земля. В свою очередь оккупанты нагло настаивали, что "это российская земля".

"Я в Луганске давным-давно. Так ты, болван (неценз. - ред.), не знаешь, чья это земля? Луганск всю (мою - ред.) жизнь был Украиной. Всю жизнь - Украина", - решительно заявила женщина.

В ответ женщина услышала от оккупантов, что настоящая Украина якобы "находится за Днепром". В то же время российские захватчики заявили, что женщина должна "убираться туда".

Однако жительница Луганска не растерялась и дала достойный ответ россиянам.

"Катитесь вместе с российским кораблем", - сказала она.

Видео с храброй женщиной, которая напомнила оккупантам, что Луганск - это Украина, смотрите по ссылке.

Сможет ли Украина вернуть оккупированные территории - мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду заявил, что Украина способна вернуть себе границы 1991 года в течение ближайших четырех лет. По его словам, это вполне реально осуществить в период каденции президента США Дональда Трампа.

"Я всегда отмечал, что именно при Трампе наша страна имеет шанс вернуться к границам 1991 года. Но при этом мы сами должны производить больше оружия и больше бить по территории России. Это позволит обвалить российский тыл, вот что для нас важно", - подчеркнул Загородний.

Ситуация в Луганске - последние новости

Как сообщал Главред, в оккупированном Луганске утром 3 июля прогремел мощный взрыв. Ликвидирован бывший "мэр" Луганска Манолис Пилавов, который занимал должность с 2014 по 2023 год.

Также 29 октября в окрестностях Луганска произошла мощная детонация склада боеприпасов россиян. Попадание по хранилищу снарядов подтвердил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

Кроме этого, вечером 4 сентября в Луганске прогремела серия взрывов. Движение "АТЕШ" вместе с тайной Организацией украинцев заявили, что нанесли удар по ключевой нефтебазе, которая поставляла топливо для 41-й и 20-й общевойсковых армий РФ.

Читайте также:

Об источнике: канал в X "Друг человека"

Канал в X (Twitter) под названием "Друг человека" имеет 58,5 тысяч публикаций. Канал активно публикует сообщения и информацию, в частности о ситуации на оккупированных территориях и в России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Луганска новости Луганской области война России и Украины
Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

Зеленский сделал заявление перед переговорами с Трампом - чего ждать

Зеленский сделал заявление перед переговорами с Трампом - чего ждать

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Лошадям - препятствия, Обезьянам - тревога

Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Лошадям - препятствия, Обезьянам - тревога

Как по-украински сказать "достопримечательность" - правильный ответ знают единицы

Как по-украински сказать "достопримечательность" - правильный ответ знают единицы

