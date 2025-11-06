Заводы останавливают производство популярного продукта - что происходит с ценами

Производство сливочного масла в Украине резко ухудшилось из-за убыточности.

Ситуация с производством сливочного масла в Украине резко ухудшается. Из-за убыточности многие заводы вынуждены сокращать производство или вовсе его прекращать. Об этом пишет Инфагро.

Летом украинские производители активно экспортировали масло, но сейчас продажа на внутреннем рынке значительно усложнилась, из-за чего склады начали заполняться. По информации издания, стабильно реализовывать продукцию могут преимущественно компании, готовые идти на существенное снижение цен.

"Обычно это компании, которым не хватает оборотных средств. Однако текущий уровень цен убыточен для большинства производителей, работающих в сегменте масла вместе с сухим обезжиренным молоком или казеином", - отметили в издании.

Подорожание молока делает производство менее рентабельным, потому что закупочные цены, которые позволяют не работать в убыток, для большинства предприятий недостижимы. Чтобы поддержать продажи, производители вынуждены делать скидки, что дополнительно уменьшает прибыльность.

Экспортные продажи тоже затруднены. Некоторые предприятия снижают цены, чтобы удержаться на внешних рынках, в частности в Молдове. Спрос на украинское масло на Кавказе сохраняется, но объемы продаж остаются ограниченными.

В то же время ожидания от новых беспошлинных квот в ЕС не оправдались. Хотя спрос европейских трейдеров существует, предложенные ими цены ниже себестоимости производства.

Вследствие этого в октябре объемы производства сливочного масла были ниже, чем в прошлом году, что является нетипичным для этого периода.

Какие цены на масло в супермаркетах

По данным Минфина, сейчас стоимость масла в крупных торговых сетях составила:

Auchan

Масло Крестьянское 72,5% (200 г) - 100,50 грн.

Масло Яготинское 73% (200 г) - 114,60 грн.

Megamarket

Масло Селянское 72,5% (200 г) - 121,70 грн.

Metro

Масло Селянское 72,5% (200 г) - 134 грн.

Масло Яготинское 73% (200 г) - 116,48 грн.

Novus

Масло Яготинское 73% (200 г) - 114 грн.

АТБ

Масло Яготинское 73% (200 г) - 116,40 грн.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Почему в Украине растут цены на овощи - мнение эксперта

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил в комментарии Главреду, что дефицит овощной продукции в Украине сейчас оценивается примерно в 400 миллионов долларов. Основная причина - нехватка современных овощных хранилищ, которые позволяли бы длительное время хранить урожай.

"Во время пика сбора с огородов и полей цены на овощи низкие, но как только продукция начинает закладываться на хранение, цена сразу растет", - пояснил Марчук.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, рост расходов на электроэнергию удерживает высокие цены на молочные продукты в Украине. В течение месяца на 1-3% подорожали сметана, кефир и молоко.

Также в Украине из-за роста предложения и низкого спроса упали цены на лук. Мелкие хозяйства распродают овощи из необорудованных хранилищ по 5-10 грн/кг.

Кроме этого, из-за усиленных ударов РФ по энергосистеме Украины цены на курятину могут вырасти на 5-10 грн за кг. Заметное подорожание прогнозируют ближе к Рождеству и Новому году из-за сезонного роста спроса.

