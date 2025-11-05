Укр
Цены на молочку набирают обороты: сколько уже стоят популярные продукты

Руслан Иваненко
5 ноября 2025, 18:49
Энергозатраты толкают вверх цены на большинство молочных товаров в Украине.
Цены на молочку набирают обороты: сколько уже стоят популярные продукты
Молоко в бутылках дорожает быстрее, чем в пленке / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

  • Большинство молочных продуктов подорожало на 1-3% за месяц
  • Из-за дороговизны электроэнергии спрос на свежую продукцию падает
  • Больше всего подорожал сыр "Маасдам" - +31% за год

Рост расходов на электроэнергию удерживает цены на молочную продукцию в Украине на высоком уровне, тогда как из-за снижения покупательной способности потребителей спрос на свежие молочные товары уменьшается. Об этом говорится в новом отчете аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили.

Какие молочные продукты подорожали, а какие подешевели

По его данным, среди основных молочных продуктов - сметаны, кефира и молока - большинство подорожало в течение месяца на 1-3%. В то же время пастеризованное молоко жирностью до 2,6% в пленке подешевело на 1% (в среднем 47,61 грн/кг). Зато аналогичное молоко в пластиковой бутылке прибавило 1,7% в цене (66,52 грн/кг).

Сметана жирностью 15% в пленке подорожала на 1% (150,45 грн/кг), а в стаканах - на 1,5% (189,99 грн/кг). Кефир жирностью 2,5% также вырос в цене: в пленке - на 1% (57,16 грн/кг), в бутылке - на 3% (78,92 грн/кг).

Небольшое удешевление зафиксировано на питьевой йогурт жирностью 1,6-2,8% - минус 1,1% (114,49 грн/кг) - и творог кисломолочный жирностью 9%, который потерял около 2% стоимости (288,91 грн/кг).

Сливочное масло жирностью 72,5-73% почти не изменилось в цене и стоит около 588,8 грн/кг (+0,4%).

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Сыры продолжают дорожать

Среди сыров больше всего подорожали:

  • "Украинский" (50%) - +2,2% до 603,46 грн/кг,
  • "Голландский" (45%) - +1,5% до 598,44 грн/кг,
  • моцарелла украинского производства (45%) - +3% до 622,52 грн/кг.

Зато украинская "Гауда" (45%) потеряла 4% в цене, снизившись до 563,26 грн/кг - это самое заметное колебание среди молочной продукции.

За год больше всего подорожал сыр "Маасдам" (45%) - до 740,57 грн/кг, что на 31% больше, чем в прошлом году.

Что толкает цены вверх - мнение эксперта

Колебания цен на продукты питания в ноябре будут зависеть от сезонных факторов и стабильности энергоснабжения. Об этом заявил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, перебои с электроэнергией оказывают негативное влияние на экономическую ситуацию в стране. "Блэкауты негативно влияют на экономическую ситуацию. Это, в свою очередь, заставляет многих производителей и торговцев повышать цены, ведь возникают прямые потери из-за попадания в производственные объекты и склады, что вместе с нарушением логистики увеличивает себестоимость продукции", - подчеркнул эксперт.

Новак подчеркнул, что в случае длительных отключений электроэнергии производители вынуждены закладывать риски в стоимость товаров, что непосредственно влияет на конечную цену для потребителей.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, страна-агрессор Россия усилила удары по энергосистеме Украины, что повышает риск блэкаутов и из-за этого без того немалые цены на продукты могут еще больше вырасти. Не исключением является и курятина - самое доступное и популярное среди украинцев мясо.

Кроме того, популярный газированный напиток объемом 1750 миллилитров по состоянию на 4 ноября в среднем стоит 57,52 гривны, тогда как среднемесячная цена на кока-колу в октябре составляла 55,20 гривны.

Напомним, что этой осенью овощи борщевого набора стали доступнее. Причина - рекордный урожай, который, по словам аграриев, превзошел прошлогодний на 30-40%.

