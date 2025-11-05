Доллар внезапно полетел вниз, евро дорожает: новый курс валют на 6 ноября

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара 6 ноября
- На сколько подорожал евро
- Сколько будет стоить злотый 6 ноября
На четверг, 6 ноября, Национальный банк Украины незначительно изменил официальные курсы валют. Доллар США немного подешевел, евро и злотый - выросли. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 6 ноября установлен на уровне 42,0671 грн/доллар. Американская валюта подешевела на 0,0054 грн по сравнению с курсом 5 ноября.
В то же время курс евро повысился до 48,3351 грн/евро. Единая европейская валюта подорожала на 0,0022 грн по сравнению с предыдущим показателем.
На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару зафиксировались на уровне 42,06/42,09 грн/долл., а курс евро составил 48,34/48,36 грн/евро.
Курс злотого на 6 ноября
Польский злотый также немного подорожал. Нацбанк повысил официальный курс злотого до 11,3535 грн/злотый, что на 0,0004 грн больше, чем 5 ноября.
Что будет с курсом доллара в ноябре - прогноз экономиста
Экономист Андрей Новак в комментарии Главреду спрогнозировал стабильный курс доллара и евро в ноябре. По его словам, золотовалютные резервы НБУ достигли рекордных 44 млрд долларов, превысив показатели лучших мирных лет.
"Мы не наблюдаем никакого ажиотажа - ни на бирже, ни в банках. Нет очередей возле пунктов обмена, что свидетельствует о спокойной ситуации на валютном рынке", - отметил Новак.
Экономист добавил, что постепенное обесценивание гривни происходит в пределах прогнозируемой девальвации, поэтому резких колебаний курса не ожидается.
Курс валют в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, до конца года гривну может ожидать давление из-за сезонного роста импорта, погашения гособлигаций, сокращения переводов и дефицита валюты. Доллар к праздникам прогнозируют в пределах 42-43 грн, евро - 49-50 грн.
Также в октябре курс доллара на наличном рынке Украины превысил психологический рубеж. Экономист Алексей Плотников объясняет, что в ноябре доллар, вероятно, будет колебаться около 42 грн.
Кроме этого, с началом ноября на валютном рынке растет спрос на валюту, особенно в преддверии конца года, что может подтолкнуть курс вверх. Директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что доллар удержится на уровне около 42 грн, а евро - примерно 49 грн.
Читайте также:
- Популярный продукт в Украине стал "золотым": в магазинах просят 110 грн за кг
- Цены будут расти ежемесячно: один фрукт в Украине установит новый "рекорд"
- Пенсия по возрасту или инвалидности: какую лучше оформить и реально ли получать две сразу
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред