Отдают почти даром: в Украине обвалилась цена на базовый продукт

Коротко:
- В Украине стремительно дешевеет лук
- Его уже продают по 5-10 грн/кг
- За неделю цена упала в среднем на 25%
Цены на лук в Украине снова уменьшились. Все из-за того, что спрос на овощ существенно упал, но предложение на рынке заметно увеличилось. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что мелкие хозяйства начали активно распродавать продукцию из необорудованных хранилищ и готовы идти на уступки в надежде реализовать имеющиеся объемы до наступления холодов.
Так, на сегодняшний день украинские производители готовы отгружать лук по 5-10 грн/кг, что в среднем на 25% дешевле, чем в конце прошлой недели.
"Рост предложения обусловлен желанием фермеров как можно быстрее избавиться от овощей среднего и низкого качества. В то же время спрос на такую продукцию остается сравнительно невысоким, в основном такой лук покупают сети и перекупщики для текущих продаж, поскольку для длительного хранения он практически непригоден", - говорится в сообщении.
Стоит добавить, что на сегодняшний день лук в Украине уже поступает в продажу в среднем на 41% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.
Подорожают ли продукты в ноябре
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказывал, что в период холодов украинцы будут наблюдать рост расходов на хранение различных групп продуктов. По его словам, особенно это касается овощной продукции.
Он отмечает, что в ноябре ценообразование в значительной степени будет зависеть от состояния предприятий и их готовности к хранению в условиях возможных блэкаутов.
