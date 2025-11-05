Укр
Отдают почти даром: в Украине обвалилась цена на базовый продукт

Мария Николишин
5 ноября 2025, 15:55
В прошлом году цены на этот овощ были на 41% выше.
Отдают почти даром: в Украине обвалилась цена на базовый продукт
Какая стоимость лука в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Цены на лук в Украине снова уменьшились. Все из-за того, что спрос на овощ существенно упал, но предложение на рынке заметно увеличилось. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что мелкие хозяйства начали активно распродавать продукцию из необорудованных хранилищ и готовы идти на уступки в надежде реализовать имеющиеся объемы до наступления холодов.

Так, на сегодняшний день украинские производители готовы отгружать лук по 5-10 грн/кг, что в среднем на 25% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"Рост предложения обусловлен желанием фермеров как можно быстрее избавиться от овощей среднего и низкого качества. В то же время спрос на такую продукцию остается сравнительно невысоким, в основном такой лук покупают сети и перекупщики для текущих продаж, поскольку для длительного хранения он практически непригоден", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что на сегодняшний день лук в Украине уже поступает в продажу в среднем на 41% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Подорожают ли продукты в ноябре

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказывал, что в период холодов украинцы будут наблюдать рост расходов на хранение различных групп продуктов. По его словам, особенно это касается овощной продукции.

Он отмечает, что в ноябре ценообразование в значительной степени будет зависеть от состояния предприятий и их готовности к хранению в условиях возможных блэкаутов.

Отдают почти даром: в Украине обвалилась цена на базовый продукт
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства Оксана Руженкова говорила, что в случае подорожания курятина будет стоить на 5-7, максимум 10 гривен дороже, чем сейчас.

Научный сотрудник отдела аграрного рынка Института аграрной экономики Инна Сало заявляла, что до конца 2025 года ожидается сезонное ежемесячное подорожание яблок на 7 - 10% по сравнению с нынешними ценами.

В Украине также дорожают сладкие напитки, такие как кока-кола и соки. В частности, пачка яблочного сока Galicia, объемом в один литр, уже стоит в среднем почти 100 гривен - 98,02 гривни. Хотя еще в октябре такой сок продавали по 86,81 гривни.

Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

