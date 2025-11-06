Новый удар по кошельку: названы сроки и причины роста цен на продукты

Важное из заявлений Пендзина:
- Уже в декабре цены начнут заметно расти
- Ключевой причиной подорожания станет повышенный спрос
Активное использование бизнесом генераторов из-за возможных отключений света в ноябре не приведёт к значительному подорожанию продуктов питания в Украине.
Однако уже в декабре, по словам экспертов, цены начнут заметно расти — главным образом из-за увеличения спроса накануне рождественских праздников, заявил УНИАН член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Он отметил, что декабрь традиционно становится месяцем, когда украинцы активно готовятся к Рождеству, а это всегда сопровождается ростом цен.
По словам экономиста, ключевой причиной подорожания станет не удорожание хранения товаров, а повышенный спрос на продукты перед праздниками.
При этом влияние генераторов на себестоимость продовольствия всё же будет ощущаться, но в пределах незначительного роста — примерно на 1,5% в ноябре.
"Из-за блэкаутов предприниматели будут использовать генераторы, а это увеличит затраты на хранение продукции. Именно поэтому можно ожидать лёгкого повышения цен, но не более чем на полтора процента", — пояснил Пендзин.
Новый рост цен: прогноз эксперта
Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что осенью цена на яйца может увеличиться примерно на 10%, но лишь в случае, если произойдёт рост тарифов на электроэнергию. Он подчеркнул, что на данный момент ситуация на рынке остаётся стабильной и сбалансированной, а заметных ценовых колебаний пока не фиксируется.
Цены на продукты - новости по теме
Напомним, Главред ранее писал, что в Украине больше всего потребляют курятину, далее свинину и говядину, при этом цены на мясо постоянно растут. Свинина подорожала из-за подорожания живого веса свиней и потери поголовья из-за африканской чумы.
Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.
Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.
Читайте также:
- Доллар и евро безумно взлетели - установлен новый курс валют на 1 сентября
- Цифры впечатляют: где самые высокие и самые низкие зарплаты в Украине
- Пенсионерам могут неожиданно ограничить выплаты: кто в Украине в зоне риска
О персоне: Олег Пендзин
Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред