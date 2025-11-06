Новый удар по кошельку: названы сроки и причины роста цен на продукты

Влияние генераторов на себестоимость продовольствия всё же будет ощущаться, но в пределах незначительного роста.

Украинцев предупредили о росте цен

Важное из заявлений Пендзина:

Уже в декабре цены начнут заметно расти

Ключевой причиной подорожания станет повышенный спрос

Активное использование бизнесом генераторов из-за возможных отключений света в ноябре не приведёт к значительному подорожанию продуктов питания в Украине.

Однако уже в декабре, по словам экспертов, цены начнут заметно расти — главным образом из-за увеличения спроса накануне рождественских праздников, заявил УНИАН член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он отметил, что декабрь традиционно становится месяцем, когда украинцы активно готовятся к Рождеству, а это всегда сопровождается ростом цен.

По словам экономиста, ключевой причиной подорожания станет не удорожание хранения товаров, а повышенный спрос на продукты перед праздниками.

При этом влияние генераторов на себестоимость продовольствия всё же будет ощущаться, но в пределах незначительного роста — примерно на 1,5% в ноябре.

"Из-за блэкаутов предприниматели будут использовать генераторы, а это увеличит затраты на хранение продукции. Именно поэтому можно ожидать лёгкого повышения цен, но не более чем на полтора процента", — пояснил Пендзин.

Новый рост цен: прогноз эксперта

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что осенью цена на яйца может увеличиться примерно на 10%, но лишь в случае, если произойдёт рост тарифов на электроэнергию. Он подчеркнул, что на данный момент ситуация на рынке остаётся стабильной и сбалансированной, а заметных ценовых колебаний пока не фиксируется.

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

