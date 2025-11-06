Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Новый удар по кошельку: названы сроки и причины роста цен на продукты

Алексей Тесля
6 ноября 2025, 19:34
71
Влияние генераторов на себестоимость продовольствия всё же будет ощущаться, но в пределах незначительного роста.
цены
Украинцев предупредили о росте цен / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Пендзина:

  • Уже в декабре цены начнут заметно расти
  • Ключевой причиной подорожания станет повышенный спрос

Активное использование бизнесом генераторов из-за возможных отключений света в ноябре не приведёт к значительному подорожанию продуктов питания в Украине.

Однако уже в декабре, по словам экспертов, цены начнут заметно расти — главным образом из-за увеличения спроса накануне рождественских праздников, заявил УНИАН член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

видео дня

Он отметил, что декабрь традиционно становится месяцем, когда украинцы активно готовятся к Рождеству, а это всегда сопровождается ростом цен.

По словам экономиста, ключевой причиной подорожания станет не удорожание хранения товаров, а повышенный спрос на продукты перед праздниками.

При этом влияние генераторов на себестоимость продовольствия всё же будет ощущаться, но в пределах незначительного роста — примерно на 1,5% в ноябре.

"Из-за блэкаутов предприниматели будут использовать генераторы, а это увеличит затраты на хранение продукции. Именно поэтому можно ожидать лёгкого повышения цен, но не более чем на полтора процента", — пояснил Пендзин.

Почему растут цены на продукты в Украине
/ Главред - инфографика

Новый рост цен: прогноз эксперта

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что осенью цена на яйца может увеличиться примерно на 10%, но лишь в случае, если произойдёт рост тарифов на электроэнергию. Он подчеркнул, что на данный момент ситуация на рынке остаётся стабильной и сбалансированной, а заметных ценовых колебаний пока не фиксируется.

Цены на продукты - новости по теме

Напомним, Главред ранее писал, что в Украине больше всего потребляют курятину, далее свинину и говядину, при этом цены на мясо постоянно растут. Свинина подорожала из-за подорожания живого веса свиней и потери поголовья из-за африканской чумы.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

Читайте также:

О персоне: Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цены на продукты Олег Пендзин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У Трампа назвали новые условия окончания войны и заявили о переговорах с Путиным

У Трампа назвали новые условия окончания войны и заявили о переговорах с Путиным

20:35Война
Стартует программа "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов

Стартует программа "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов

19:49Украина
Влупит -4 градуса: названы регионы, где будет мороз

Влупит -4 градуса: названы регионы, где будет мороз

19:26Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарование

Гороскоп на завтра 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарование

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

Убежать не удастся: судьба подготовила сюрприз для трех знаков зодиака

Убежать не удастся: судьба подготовила сюрприз для трех знаков зодиака

Последние новости

20:49

Камалия попрощалась с дочерью: что случилось

20:48

"Первый приговор в истории Украины": оккупанту дали пожизненное за расстрел пленного

20:35

У Трампа назвали новые условия окончания войны и заявили о переговорах с Путиным

20:27

Порошок или гель для стирки: названо средство, которое работает лучше всего

19:49

Стартует программа "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
19:47

Свежие огурцы без теплицы и огорода: эксперт раскрыл сорта и пошаговую схемуВидео

19:45

MELOVIN раскрыл шокирующую сумму, которую вложил в создание своего нового альбома

19:34

Новый удар по кошельку: названы сроки и причины роста цен на продукты

19:26

Влупит -4 градуса: названы регионы, где будет мороз

Реклама
19:25

Одна ошибка при варке макарон портит вкус: ученые рассказали, как правильноВидео

19:10

Началась ядерная Санта-Барбара: Путин разыграл целый спектакльмнение

18:52

Стаканы засияют за секунды: чем натереть посуду, чтобы убрать весь налетВидео

18:50

"Взял песню без разрешения": группа "Тінь Сонця" раскрыла детали скандала с Усиком

18:38

"Национальный кешбэк": Минэкономики сообщило, когда будут выплаты за август

18:32

Есть ли угроза тотального блэкаута: РФ выбрала цели новых массированных ударов

18:26

Свет будут выключать до позднего вечера: новые графики на 7 ноября

18:16

Янина Соколова рассказала о своей "терапии" после расставания с Харчишиным

18:11

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

17:52

Покровск стал "сложной дилеммой" для Украины и шансом для Путина – WP

17:49

Головоломка для людей с острым зрением: найдите зефир среди тюленей за 11 секунд

Реклама
17:42

Россияне прорываются к крупному областному центру - в ВСУ сделали заявление

17:40

Евро безумно прыгнул вверх: курс валют на 7 ноября

17:30

О запотевших окнах можно забыть: один хитрый трюк полностью устранит конденсатВидео

17:02

Безумный ценопад: впервые за месяцы один продукт стал значительно дешевле

17:01

Забрал более 16 миллионов и сбежал: полиция задержала подозреваемого правоохранителяВидео

17:01

В России раздаются взрывы: неизвестные дроны уже второй раз атаковали российский НПЗ

16:58

Лавров потерял должность после провала переговоров с Трампом - кто его заменит

16:48

Оккупанты атаковали автобус в Херсоне: среди раненых - 14-летняя девочка

16:24

Удар США по режиму Мадуро сыграет на руку Путину: названа главная причина

16:21

Почему 7 ноября нельзя работать допоздна: какой церковный праздник

16:17

Штрафов точно не будет: где водителям можно ездить с любой скоростью

16:10

Россия анонсировала диверсию на украинской АЭС - в Украине раскрыли план врага

15:40

Ситуация на Покровском направлении: враг штурмует по всей линии обороны

15:38

"Считал странной": Анна Саливанчук призналась, почему ушла от нардепа Божкова

15:36

Какие люди имеют наибольшую удачу в жизни: ответ скрывается в месяце рождения

15:33

От кражи обуви до тумаков жениху: самые необычные свадебные традиции мира

15:31

США меняют тактику переговоров с Россией - чего ждать теперь

15:30

Почти не ломаются и служат годами: 10 самых надежных семейных кроссоверов

15:02

Опасная 7-балльная магнитная буря обрушилась на Украину: сколько она продлится

14:46

Предки считали его талисманом: в Украине растет редкий водяной орехВидео

Реклама
14:32

Заводы останавливают производство популярного продукта - что происходит с ценами

14:29

Резервы укрепили фланги: штурмовики ВСУ остановили врага и зачищают Покровск

14:23

Более 2,5 тыс. горняков под землей: удар РФ обесточил шахты на Днепропетровщине

14:18

Как выглядит Рианна после третьих родов: первое публичное появление

14:17

День, когда нужно вспоминать умерших: строгие приметы в праздник 7 ноября

14:08

Прогреет до +16: какие регионы Украины смогут порадоваться солнечной осенью

14:01

Россия снова ударила по энергетике: в каких областях самая сложная ситуация

13:55

Говорить "б/у" - грубая ошибка: как правильно на украинском называть такие вещиВидео

13:55

Как продлить жизнь старому дереву: советы опытных садоводов

13:30

"Удалось отбросить россиян": ВСУ пошли в контратаку и выбили врага в Купянске

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять