Субсидии по-новому: кому из украинцев пересчитали и как узнать свою сумму

Количество получателей субсидий этой зимой может вырасти до 3,2 млн семей.

Украинцам пересчитали субсидии на отопительный сезон / Коллаж: Главред, фото: Freepik, Ивано-Франковская ОГА

О чем идет речь:

ПФУ пересчитал субсидии на отопительный сезон 2025-2026

Количество домохозяйств с субсидиями может вырасти до 3,2 млн

Средний размер помощи зимой составит около 3100 грн

Пенсионный фонд Украины уже осуществил массовый перерасчет субсидий с учетом начала отопительного сезона. Все получатели могут проверить обновленные начисления в разделе "Моя субсидия" на портале ПФУ.

Подать документы для назначения помощи можно онлайн, лично или по почте, а обращение до 30 ноября гарантирует выплаты с начала отопительного периода. По оценкам Министерства социальной политики, количество получателей субсидий этой зимой может вырасти до 3,2 миллиона семей, что на 20% больше, чем в прошлом году.

При определении размера помощи учитывали вид отопления - индивидуальное газовое или электрическое, централизованное теплоснабжение, а также продолжительность расчетного периода в октябре, который составлял 16 дней.

В этом году вступили в силу изменения, предусмотренные постановлением Кабмина №329. Они ввели единый критерий оценки - доход семьи за последние шесть месяцев. Большинство получателей получат субсидию автоматически через базы ПФУ. При этом наличие альтернативного отопления не будет влиять на право на помощь, если оборудование стоит менее 150 тысяч гривен. Для больших семей с детьми до 14 лет предусмотрены дополнительные 10% к социальной норме потребления.

Министр соцполитики Оксана Жолнович сообщила, что средний размер субсидии осенью составляет около 1320 гривен, а зимой возрастает до 3100 гривен в зависимости от тарифов и региона. Отдельные категории получат дополнительные выплаты: домохозяйства, которые отапливают дом дровами, углем или пеллетами, могут рассчитывать на разовую помощь до 24 тысяч гривен, а потребителям электроотопления в Киевской, Черниговской и Сумской областях государство компенсирует до 70% расходов сверх базовой нормы.

Право на субсидию имеют семьи, чей среднемесячный доход не превышает установленные пределы - от 6 тысяч гривен для одиночек до 17 тысяч для семей из четырех человек. Важным остается вопрос долгов: если за коммунальные услуги накоплена задолженность более трех месяцев, выплаты могут быть временно остановлены. В то же время действует механизм "льготного обновления" - достаточно оплатить половину долга, и субсидия восстановится автоматически.

Жилищная субсидия / Инфографика - Главред

Особые условия действуют для внутренне перемещенных лиц. Они могут получить субсидию по фактическому месту жительства даже без регистрации, а в отдельных прифронтовых регионах компенсация будет покрывать до 90% расходов на отопление. По состоянию на октябрь 2025 года субсидии или льготы уже получили более 820 тысяч ВПЛ.

Таким образом, государство существенно обновило механизм назначения субсидий, сделав его более автоматизированным и доступным. Семьи, которые подадут документы до 30 ноября, получат помощь с начала отопительного сезона, а те, кто обратится позже, - только с месяца подачи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что субсидию на оплату коммунальных услуг чаще всего не назначают из-за долгов. Если задолженность за три и более месяцев превышает 680 гривен, помощь не предоставляется.

Кроме того, в Украине стартует второй этап пилотного проекта по обеспечению базовой социальной поддержкой граждан. К программе сможет присоединиться еще больше семей с низкими доходами, которые будут соответствовать критериям.

Также в Украине запланирована индексация пенсий. Однако некоторые пенсионеры останутся без доплат.

О персоне: Оксана Жолнович Жолнович Оксана Ивановна (21 февраля 1979, Львов) - министр социальной политики Украины (с 19 июля 2022 года), кандидат юридических наук, доцент.

