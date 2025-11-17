Укр
Пересчитают ли субсидии из-за "Зимней поддержки": официальное объяснение для украинцев

Дарья Пшеничник
17 ноября 2025, 17:25
112
"Зимняя поддержка" - это дополнительная помощь населению от государства.
Зимняя поддержка
Повлияет ли "Зимняя поддержка" на субсидии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Киевская ОГА

О чем идет речь:

  • Украинцы уже подали более полумиллиона заявок на программу "Зимняя поддержка"
  • Эта помощь не повлияет на начисление жилищных субсидий.
  • Средства будут начислять в течение десяти дней после подачи заявки через приложение "Дія"

В субботу, 15 ноября 2025 года, украинцы оформили более полумиллиона заявок на получение денежной помощи в рамках государственной программы "Зимняя поддержка".

видео дня

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Главный вопрос, который волновал граждан, касался жилищных субсидий: повлияет ли дополнительная тысяча гривен на их начисление. Президент заверил, что программа является отдельной формой помощи и никоим образом не повлияет на субсидии.

"Получение этих денег не влияет на начисление субсидий: зимняя поддержка - это дополнительная форма поддержки", - подчеркнул Зеленский.

Что предусматривает программа

Кроме единовременной выплаты в 1 000 гривен, государство планирует:

  • ввести фиксированные зимние тарифы на электроэнергию и газ;
  • профинансировать импорт газа;
  • увеличить резервы оборудования для оперативных ремонтов после разрушений от российских атак.

Как получить помощь

Заявку можно подать через мобильное приложение "Дія". Для этого нужно зайти в раздел "Сервисы", выбрать "Зимняя поддержка", проверить персональные данные и подтвердить пребывание в Украине. После подачи заявления средства начисляются в течение десяти дней.

Зимняя еПоддержка - новости по теме

Напомним, президент Украины поручил правительству запустить комплексную программу зимней поддержки, которая начнет действовать уже в декабре. Украинцы получат прямую денежную помощь, которую можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, продукты и базовые потребности.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что с 15 ноября до 24 декабря украинцы могут подать заявку на государственную помощь. Средства можно потратить на коммуналку, лекарства, продукты, книги, почтовые услуги, благотворительность и поддержку армии.

Как сообщал Главред, 15 ноября в Украине стартовала президентская программа "Зимняя поддержка". Украинцы могут получить разовую помощь 1000 грн через "Дію" или Укрпочту. Средства нужно потратить до 30 июня 2026-го.

Также стоит прочитать:

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    Владимир Зеленский субсидии Украина новости Украины денежная помощь
