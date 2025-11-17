Пересчитают ли субсидии из-за "Зимней поддержки": официальное объяснение для украинцев

О чем идет речь:
- Украинцы уже подали более полумиллиона заявок на программу "Зимняя поддержка"
- Эта помощь не повлияет на начисление жилищных субсидий.
- Средства будут начислять в течение десяти дней после подачи заявки через приложение "Дія"
В субботу, 15 ноября 2025 года, украинцы оформили более полумиллиона заявок на получение денежной помощи в рамках государственной программы "Зимняя поддержка".
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Главный вопрос, который волновал граждан, касался жилищных субсидий: повлияет ли дополнительная тысяча гривен на их начисление. Президент заверил, что программа является отдельной формой помощи и никоим образом не повлияет на субсидии.
"Получение этих денег не влияет на начисление субсидий: зимняя поддержка - это дополнительная форма поддержки", - подчеркнул Зеленский.
Что предусматривает программа
Кроме единовременной выплаты в 1 000 гривен, государство планирует:
- ввести фиксированные зимние тарифы на электроэнергию и газ;
- профинансировать импорт газа;
- увеличить резервы оборудования для оперативных ремонтов после разрушений от российских атак.
Как получить помощь
Заявку можно подать через мобильное приложение "Дія". Для этого нужно зайти в раздел "Сервисы", выбрать "Зимняя поддержка", проверить персональные данные и подтвердить пребывание в Украине. После подачи заявления средства начисляются в течение десяти дней.
Напомним, президент Украины поручил правительству запустить комплексную программу зимней поддержки, которая начнет действовать уже в декабре. Украинцы получат прямую денежную помощь, которую можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, продукты и базовые потребности.
Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что с 15 ноября до 24 декабря украинцы могут подать заявку на государственную помощь. Средства можно потратить на коммуналку, лекарства, продукты, книги, почтовые услуги, благотворительность и поддержку армии.
Как сообщал Главред, 15 ноября в Украине стартовала президентская программа "Зимняя поддержка". Украинцы могут получить разовую помощь 1000 грн через "Дію" или Укрпочту. Средства нужно потратить до 30 июня 2026-го.
