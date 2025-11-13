Время ограничено: Свириденко рассказала, когда и как оформить "зимнюю тысячу"

Кратко:
- Украинцы с 15 ноября могут подавать заявки на 1000 грн
- Помощь доступна через "Дію" и "Укрпочту"
- Потратить деньги можно до 30 июня 2026 года
С 15 ноября до 24 декабря 2025 года украинцы смогут подавать заявки на получение государственной помощи в размере 1000 гривен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.
Механизм выплаты помощи
По ее словам, Кабмин принял механизм выплаты "зимней помощи".
"Уже с этой субботы 15 ноября до 24 декабря 2025 года каждый украинец сможет подать заявку в 'Дії' на 1000 гривен. Оформить помощь можно и для себя, и для ребенка", - отметила премьер.
Два способа получения средств
Средства можно получить двумя способами: через приложение "Дія" на карту "Национальный кэшбек" или через "Укрпочту" на специальный счет. Потратить деньги можно на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны.
"Зимнюю тысячу" можно будет использовать до 30 июня 2026 года.
Свириденко отметила: "Цель 'зимней поддержки' - охватить как можно более широкий круг людей поддержкой от государства накануне зимы, помочь заплатить коммунальные платежи и закрыть базовые потребности".
Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
