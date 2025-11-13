Укр
Время ограничено: Свириденко рассказала, когда и как оформить "зимнюю тысячу"

Руслан Иваненко
13 ноября 2025, 21:52
Государство запускает механизм выплат, чтобы обеспечить финансовую поддержку граждан в холодный период.
Свириденко
Зимняя тысяча стартует 15 ноября / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/yulia.svyrydenko, УНИАН

Кратко:

  • Украинцы с 15 ноября могут подавать заявки на 1000 грн
  • Помощь доступна через "Дію" и "Укрпочту"
  • Потратить деньги можно до 30 июня 2026 года

С 15 ноября до 24 декабря 2025 года украинцы смогут подавать заявки на получение государственной помощи в размере 1000 гривен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Механизм выплаты помощи

По ее словам, Кабмин принял механизм выплаты "зимней помощи".

"Уже с этой субботы 15 ноября до 24 декабря 2025 года каждый украинец сможет подать заявку в 'Дії' на 1000 гривен. Оформить помощь можно и для себя, и для ребенка", - отметила премьер.

Два способа получения средств

Средства можно получить двумя способами: через приложение "Дія" на карту "Национальный кэшбек" или через "Укрпочту" на специальный счет. Потратить деньги можно на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны.

"Зимнюю тысячу" можно будет использовать до 30 июня 2026 года.

Свириденко отметила: "Цель 'зимней поддержки' - охватить как можно более широкий круг людей поддержкой от государства накануне зимы, помочь заплатить коммунальные платежи и закрыть базовые потребности".

Как сообщал ранее Главред, в декабре в Украине стартует программа "Зимней поддержки", которая предусматривает выплаты от 1 000 до 6 500 гривен для граждан на различные нужды. По 1 000 грн помощи могут получить все граждане Украины, совершеннолетние и несовершеннолетние. Помощь в размере 6500 гривен могут получить уязвимые группы населения.

Кроме этого, Зеленский анонсировал запуск специальной программы транспортной поддержки для всех украинцев - "УЗ-3000". В рамках программы каждый украинец сможет бесплатно проехать по железной дороге до 3000 километров внутри страны.

Кабинет министров Украины готовится принять постановление об одноразовой выплате 1000 грн каждому украинцу в рамках программы "зимняя поддержка". Соответствующий документ, который должен быть утвержден 13 ноября, предусматривает охват 11 миллионов граждан, что потребует 11 млрд грн бюджетных средств.

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

