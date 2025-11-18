Новый курс валют на 19 ноября: насколько сильно упадет гривня

НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 19 ноября.

https://glavred.info/economics/novyy-kurs-valyut-na-19-noyabrya-naskolko-silno-upadet-grivna-10716605.html Ссылка скопирована

Курс валют на 19 ноября / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 19 ноября

На сколько подешевел курс евро

Каким будет курс злотого 19 ноября

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара и евро на 19 ноября 2025 года. Курс злотого немного упал. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На среду, 19 ноября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 42,09 грн/долл., что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривня незначительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.

видео дня

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро незначительно вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,79 грн/евро, что на 1 копейку больше, чем 18 ноября. Относительно евро гривня ослабила свои позиции.

Курс злотого на 19 ноября

18 ноября НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,55 грн/злот. 19 ноября курс немного изменился - 11,49. Таким образом гривня подорожала на 6 копеек.

Курс валют - последние новости

Ранее Главред публиковал свежий прогноз финансовых аналитиков. Регулятор смягчает давление на курс, создавая условия для более спокойной торговли. В то же время продолжается сезонный спрос со стороны крупных плательщиков, который растет постепенно. Это позволяет рынку оставаться контролируемым, без чрезмерной нагрузки.

Также экономист рассказал, что будет с курсом доллара и евро в ноябре. Андрей Новак убежден, что Национальный банк Украины имеет все необходимые инструменты для удержания валютного рынка в равновесии. По его словам, ключевую роль в этом играет внешняя финансовая поддержка, которую Украина получает от международных партнеров.

В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.

Другие новости:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред