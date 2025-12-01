Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Евро резко подскочило, доллар "взлетел" следом: новый курс валют на 2 декабря

Руслана Заклинская
1 декабря 2025, 16:48
220
В начале декабря 2025 года Нацбанк повысил курсы основных валют.
Евро резко подскочило, доллар 'взлетел' следом: новый курс валют на 2 декабря
Курс валют на 2 декабря / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 2 декабря
  • На сколько подорожало евро
  • Сколько будет стоить злотый 2 декабря

Национальный банк Украины установил новые курсы валют на вторник, 2 декабря. Доллар, евро и польский злотый подорожали. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Американский доллар на 2 декабря подорожал на 7 копеек. Его официальный курс составит 42,34 грн/доллар.

видео дня

Курс единой европейской валюты также вырос на 42 копейки в начале декабря. Во вторник евро будет стоить 49,31 грн/евро.

По состоянию на 16:00 на межбанковском валютном рынке Украины доллар торговался на уровне 42,34/42,37 грн, а евро - 49,30/49,32 грн. Гривня демонстрирует небольшое ослабление к основным валютам по сравнению с предыдущим днем.

Курс злотого на 2 декабря

Курс злотого вырос до 11,66 грн/злотый. То есть польская валюта подорожала на 13 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Каким будет курс доллара в 2026-2027 годах - прогноз

Курс доллара в Украине в 2026-2027 годах будет оставаться управляемым, прогнозирует руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева. По базовому сценарию, доллар может вырасти до 48 грн.

Эксперт отмечает, что несмотря на военные риски экономика постепенно стабилизируется. В проекте госбюджета на 2026 год заложен среднегодовой курс на уровне 45,7 грн/долл.

Дальнейшая динамика валютного рынка, по ее словам, будет зависеть от ситуации на фронте и стабильности международной финансовой поддержки.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на 1 декабря Национальный банк Украины повысил официальный курс валют. Доллар США установлен на уровне 42,26 грн/долл., а евро - 48,89 грн/евро.

Также на этой неделе валютный рынок Украины будет оставаться под контролем НБУ, несмотря на внутренние и внешние риски. Доллар, по словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, прогнозируется ниже 43 грн, евро - до 50 грн. Колебания курсов на межбанке ожидаются в пределах 42,2-42,7 грн/долл. и 48-49,75 грн/евро.

Кроме этого, вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов сообщил, что до конца 2025 года валютный рынок Украины будет оставаться зависимым от внешних факторов. По его прогнозу, доллар останется в пределах 42-43,5 грн, а евро - 49-51,5 грн.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия заявляет о захвате: Зеленский рассказал о ситуации в Купянске

Россия заявляет о захвате: Зеленский рассказал о ситуации в Купянске

18:53Фронт
Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 2 декабря

Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 2 декабря

18:41Украина
РФ начала атаковать Украину "Шахедами" с ракетами: в СМИ предупредили об опасности

РФ начала атаковать Украину "Шахедами" с ракетами: в СМИ предупредили об опасности

17:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

Гороскоп Таро на 2026 год: один знака зодиака одержит победу и получит большой куш

Гороскоп Таро на 2026 год: один знака зодиака одержит победу и получит большой куш

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Уксус больше не нужен: неожиданное средство для идеальной чистоты унитаза

Уксус больше не нужен: неожиданное средство для идеальной чистоты унитаза

"Спасибо тебе": Наталья Могилевская показала мужа и романтику с ним

"Спасибо тебе": Наталья Могилевская показала мужа и романтику с ним

Последние новости

18:53

Россия заявляет о захвате: Зеленский рассказал о ситуации в Купянске

18:45

Удалось достичь значительного прогресса: Умеров рассказал о результатах переговоров в США

18:45

Что приготовить на стол, чтобы 2026 год принес удачу - список блюд

18:41

Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 2 декабря

17:59

РФ начала атаковать Украину "Шахедами" с ракетами: в СМИ предупредили об опасностиВидео

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
17:58

"Много не нужно": известный певец рассказал о своих доходах во время войны

17:48

В Украине изменят условия "Национального кешбэка" - к чему готовиться украинцам

17:43

Декабрь начнется с неожиданных погодных сюрпризов: синоптики удивили прогнозом

17:22

Россияне впервые запустили "шахед", вооруженный ракетой - Флеш

Реклама
16:52

"Назад не вернешь": Елена Тополя громко намекнула на причину развода

16:52

Почему собаки воют на сирену: ветеринар назвала причиныВидео

16:48

Евро резко подскочило, доллар "взлетел" следом: новый курс валют на 2 декабря

16:48

Одежду на батарее сушить нельзя: экперты назвали целых две причины

16:47

Сработает даже в старых моделях: как легко подключить телефон к радио в авто

16:47

Зеленский сделал заявление о сроках окончания войны и поговорил с Уиткоффом

16:35

Россияне пытаются прорваться к логистическим коридорам ВСУ: что известно

16:08

Наибольшее продвижение РФ за год: названы территории, которые оккупировал враг

15:53

РФ похвасталась "захватом" Ставков и Новоселовки - в ВСУ раскрыли правдуВидео

15:34

Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали егоВидео

15:33

"Из-под Питера привезли": видео со съемок "Холостяка" вызвало скандал в сетиВидео

Реклама
15:33

Как назвать ребенка в 2026 году: красивые украинские имена, о которых уже все забылиВидео

15:32

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке корабля во время шторма за 65 секунд

15:28

Куда стоит вложить 100 тыс. гривен: эксперт назвал самые прибыльные варианты

14:56

Люди устроили бунт: возмущенные жители Мариуполя обратились к Путину с требованием

14:47

В ЕС выдали ультиматум Трампу из-за мирного соглашения по Украине - что известно

14:46

Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

14:41

Женщина клонировала покойную собаку за $50 тысяч, но вскоре пожалела

14:37

Когда состоится встреча Виткоффа с Путиным: в Кремле назвали точную дату и время

14:26

"Которыми поразили российские танкеры": Ани Лорак отметили за донаты ВСУ

14:23

Еще не поздно: как и зачем пригибать малину на зимуВидео

14:01

Идеальное горячее блюдо на праздничный стол: рецепт вкусного мяса с ананасами

13:44

Отвод ВСУ с Донбасса: военный рассказал о судьбе украинских территорий

13:42

Давление в шинах зимой падает быстрее: когда и как часто нужно накачивать колеса

13:41

Почему 2 декабря нельзя оставлять на столе объедки: какой церковный праздник

13:32

"Пропадает мой любимый": жена Решетника иронично высказалась о его работе

13:21

Скрыла правду: Alyona Alyona высказалась про участие Jerry Heil в Нацотборе

13:21

Ракетный удар по Днепру: количество погибших и пострадавших резко возросло

13:03

Срыв переговоров и "обострение" на фронте: раскрыты планы Кремля на декабрь

12:58

ГУР провело успешную операцию в Бердянске: россияне в панике, что стало целью

12:56

"Что это вообще такое": Игорь Николаев вызверился на Аллу Пугачеву

Реклама
12:54

Температура упадет на 2-4 градуса: украинцев предупредили о резком похолодании

12:42

"Трамп очень боится": эксперт назвал главный страх президента США

12:29

Как правильно - "íскра" или "іскра́": эксперт исправила распространенную ошибкуВидео

12:24

"Живет во мне": дочь поделилась трогательным фото с Анастасией Заворотнюк

12:00

Овощи и фрукты становятся доступнее: на сколько упала цена за неделю

11:47

Китайский гороскоп на завтра 2 декабря: Собакам - страх, Лошадям - разочарование

11:40

Умер легендарный футболист "Динамо" - семикратный чемпион и обладатель еврокубков

11:34

В Вышгороде из-за удара РФ погиб работник компании-производителя ракет "Фламинго"

11:22

Поцелуи на камеру: MELOVIN впервые появился с женихом после громкой помолвки

11:18

Какую катастрофу Россия готовит для Херсона - СМИ опубликовали секретные приказы Кремля

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять