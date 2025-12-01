Евро резко подскочило, доллар 'взлетел' следом: новый курс валют на 2 декабря

В начале декабря 2025 года Нацбанк повысил курсы основных валют.

Национальный банк Украины установил новые курсы валют на вторник, 2 декабря. Доллар, евро и польский злотый подорожали. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Американский доллар на 2 декабря подорожал на 7 копеек. Его официальный курс составит 42,34 грн/доллар.

Курс единой европейской валюты также вырос на 42 копейки в начале декабря. Во вторник евро будет стоить 49,31 грн/евро.

По состоянию на 16:00 на межбанковском валютном рынке Украины доллар торговался на уровне 42,34/42,37 грн, а евро - 49,30/49,32 грн. Гривня демонстрирует небольшое ослабление к основным валютам по сравнению с предыдущим днем.

Курс злотого на 2 декабря

Курс злотого вырос до 11,66 грн/злотый. То есть польская валюта подорожала на 13 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Каким будет курс доллара в 2026-2027 годах - прогноз

Курс доллара в Украине в 2026-2027 годах будет оставаться управляемым, прогнозирует руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева. По базовому сценарию, доллар может вырасти до 48 грн.

Эксперт отмечает, что несмотря на военные риски экономика постепенно стабилизируется. В проекте госбюджета на 2026 год заложен среднегодовой курс на уровне 45,7 грн/долл.

Дальнейшая динамика валютного рынка, по ее словам, будет зависеть от ситуации на фронте и стабильности международной финансовой поддержки.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на 1 декабря Национальный банк Украины повысил официальный курс валют. Доллар США установлен на уровне 42,26 грн/долл., а евро - 48,89 грн/евро.

Также на этой неделе валютный рынок Украины будет оставаться под контролем НБУ, несмотря на внутренние и внешние риски. Доллар, по словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, прогнозируется ниже 43 грн, евро - до 50 грн. Колебания курсов на межбанке ожидаются в пределах 42,2-42,7 грн/долл. и 48-49,75 грн/евро.

Кроме этого, вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов сообщил, что до конца 2025 года валютный рынок Украины будет оставаться зависимым от внешних факторов. По его прогнозу, доллар останется в пределах 42-43,5 грн, а евро - 49-51,5 грн.

