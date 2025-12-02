Укр
Мобилизация женщин в Украине: в ТЦК сделали важное обращение

Даяна Швец
2 декабря 2025, 14:59
Любое решение о расширении мобилизации потребует внесения изменений в действующее законодательство Украины.
мобилизация женщин
В ТЦК прокомментировали мобилизацию женщин / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное:

  • В ТЦК оценили возможность призыва женщин
  • Решение зависит только от государства

По состоянию на сейчас нет оснований для тотальной мобилизации женщин, поскольку такое пополнение не является критически необходимым для украинских Сил обороны. Об этом в комментарии Телеграфу заявил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Он подчеркнул, что любые его слова могут быть восприняты как официальная позиция учреждения, поэтому важно озвучивать именно подход территориальных центров комплектования, а не персональные оценки.

видео дня

Истомин напомнил, что параметры мобилизационного возраста определяет законодательство, а государство решает, каких граждан следует оставлять в гражданском секторе, а кого привлекать в армию. ТЦК и СП, по его словам, не формируют политику, а лишь реализуют ее, используя полномочия, предоставленные законом.

Розыск ТЦК — что нужно знать
Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Поэтому независимо от возможного пересмотра возрастных норм, система комплектования продолжит работать в штатном режиме.

Относительно вопроса мобилизации женщин он уточнил: на сегодня становиться на воинский учет обязаны исключительно женщины медицинских и фармацевтических специальностей. Представитель ТЦК выразил сомнение, что массовый призыв женщин может существенно усилить армию или радикально повлиять на ход боевых действий. Он подчеркнул, что любые изменения в этой сфере требуют предварительной коррекции законов.

"Я сомневаюсь, что женщины - это именно то пополнение, которое крайне необходимо Силам обороны и которое изменит ход войны. Соответственно, прежде чем проводить потенциальную мобилизацию женщин, нужно вносить изменения в действующее законодательство Украины", - отметил Истомин.

В то же время он отметил, что ТЦК продолжит выполнять возложенные на него государством задачи, независимо от того, будет ли принято решение о возможном расширении мобилизации.

Мобилизация в Украине - что известно

Как сообщал Главред, недавно у "Резерв+" появился новый тип отсрочки. Она предоставляется в случае, если их отец или мать имеет установленную I или II группу инвалидности.

В то же время также рассказывалось, кто из студентов потеряет право на отсрочку. С недавнего времени право на продолжение обучения вместо мобилизации зависит от формы получения образования, уровня и специальности.

Также в Украине вступил в силу новый закон. Теперь мужчинам в возрасте от 60 лет и старше разрешается проходить военную службу по контракту на добровольных началах.

Больше важных новостей:

Об источнике: ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

