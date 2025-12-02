Мобилизация женщин в Украине: в ТЦК сделали важное обращение

Любое решение о расширении мобилизации потребует внесения изменений в действующее законодательство Украины.

https://glavred.info/ukraine/mobilizaciya-zhenshchin-v-ukraine-v-tck-sdelali-vazhnoe-obrashchenie-10720616.html Ссылка скопирована

В ТЦК прокомментировали мобилизацию женщин / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное:

В ТЦК оценили возможность призыва женщин

Решение зависит только от государства

По состоянию на сейчас нет оснований для тотальной мобилизации женщин, поскольку такое пополнение не является критически необходимым для украинских Сил обороны. Об этом в комментарии Телеграфу заявил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Он подчеркнул, что любые его слова могут быть восприняты как официальная позиция учреждения, поэтому важно озвучивать именно подход территориальных центров комплектования, а не персональные оценки.

видео дня

Истомин напомнил, что параметры мобилизационного возраста определяет законодательство, а государство решает, каких граждан следует оставлять в гражданском секторе, а кого привлекать в армию. ТЦК и СП, по его словам, не формируют политику, а лишь реализуют ее, используя полномочия, предоставленные законом.

Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Поэтому независимо от возможного пересмотра возрастных норм, система комплектования продолжит работать в штатном режиме.

Относительно вопроса мобилизации женщин он уточнил: на сегодня становиться на воинский учет обязаны исключительно женщины медицинских и фармацевтических специальностей. Представитель ТЦК выразил сомнение, что массовый призыв женщин может существенно усилить армию или радикально повлиять на ход боевых действий. Он подчеркнул, что любые изменения в этой сфере требуют предварительной коррекции законов.

"Я сомневаюсь, что женщины - это именно то пополнение, которое крайне необходимо Силам обороны и которое изменит ход войны. Соответственно, прежде чем проводить потенциальную мобилизацию женщин, нужно вносить изменения в действующее законодательство Украины", - отметил Истомин.

В то же время он отметил, что ТЦК продолжит выполнять возложенные на него государством задачи, независимо от того, будет ли принято решение о возможном расширении мобилизации.

Мобилизация в Украине - что известно

Как сообщал Главред, недавно у "Резерв+" появился новый тип отсрочки. Она предоставляется в случае, если их отец или мать имеет установленную I или II группу инвалидности.

В то же время также рассказывалось, кто из студентов потеряет право на отсрочку. С недавнего времени право на продолжение обучения вместо мобилизации зависит от формы получения образования, уровня и специальности.

Также в Украине вступил в силу новый закон. Теперь мужчинам в возрасте от 60 лет и старше разрешается проходить военную службу по контракту на добровольных началах.

Больше важных новостей:

Об источнике: ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред