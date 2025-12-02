Мобилизация женщин в Украине: в ТЦК сделали важное обращение

Главное:
- В ТЦК оценили возможность призыва женщин
- Решение зависит только от государства
По состоянию на сейчас нет оснований для тотальной мобилизации женщин, поскольку такое пополнение не является критически необходимым для украинских Сил обороны. Об этом в комментарии Телеграфу заявил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.
Он подчеркнул, что любые его слова могут быть восприняты как официальная позиция учреждения, поэтому важно озвучивать именно подход территориальных центров комплектования, а не персональные оценки.
Истомин напомнил, что параметры мобилизационного возраста определяет законодательство, а государство решает, каких граждан следует оставлять в гражданском секторе, а кого привлекать в армию. ТЦК и СП, по его словам, не формируют политику, а лишь реализуют ее, используя полномочия, предоставленные законом.
Поэтому независимо от возможного пересмотра возрастных норм, система комплектования продолжит работать в штатном режиме.
Относительно вопроса мобилизации женщин он уточнил: на сегодня становиться на воинский учет обязаны исключительно женщины медицинских и фармацевтических специальностей. Представитель ТЦК выразил сомнение, что массовый призыв женщин может существенно усилить армию или радикально повлиять на ход боевых действий. Он подчеркнул, что любые изменения в этой сфере требуют предварительной коррекции законов.
"Я сомневаюсь, что женщины - это именно то пополнение, которое крайне необходимо Силам обороны и которое изменит ход войны. Соответственно, прежде чем проводить потенциальную мобилизацию женщин, нужно вносить изменения в действующее законодательство Украины", - отметил Истомин.
В то же время он отметил, что ТЦК продолжит выполнять возложенные на него государством задачи, независимо от того, будет ли принято решение о возможном расширении мобилизации.
Мобилизация в Украине - что известно
Как сообщал Главред, недавно у "Резерв+" появился новый тип отсрочки. Она предоставляется в случае, если их отец или мать имеет установленную I или II группу инвалидности.
В то же время также рассказывалось, кто из студентов потеряет право на отсрочку. С недавнего времени право на продолжение обучения вместо мобилизации зависит от формы получения образования, уровня и специальности.
Также в Украине вступил в силу новый закон. Теперь мужчинам в возрасте от 60 лет и старше разрешается проходить военную службу по контракту на добровольных началах.
Больше важных новостей:
- Украинские силы оттеснили РФ на ключевом направлении и пошли вперед - ISW
- Дроны атаковали важную цель: пламя охватило ценные объекты в РФ, звучат взрывы
- Анкара вонзила нож в экономику РФ: Reuters раскрыло, на какой шаг пошел Эрдоган
Об источнике: ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред