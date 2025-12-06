Укр
США заставили Путина и Зеленского пойти на уступки для мирного соглашения - Axios

Руслана Заклинская
6 декабря 2025, 23:55
258
В вопросе послевоенных гарантий безопасности Украины достигнут значительный прогресс.
США заставили Путина и Зеленского пойти на уступки для мирного соглашения - Axios
США заставили Путина и Зеленского пойти на уступки / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • Зеленский провел двухчасовой разговор с представителями США
  • Вашинтон добился от Киева и Москвы уступок
  • Обсуждение территориальных вопросов было сложным

Президент Украины Владимир Зеленский два часа разговаривал со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Вашингтон добился от Украины и России уступок, необходимых для заключения мирного соглашения. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на осведомленные источники.

В течение двухчасового разговора президент Зеленский с Уиткоффом и Кушнером подняли наиболее чувствительные вопросы. По словам источников издания, стороны обсудили вопросы территорий и послевоенных гарантий безопасности для Украины.

видео дня

Собеседник издания рассказал, что Уиткофф и Кушнер собрали информацию от обеих сторон и давили на лидера РФ Владимира Путина и Зеленского, чтобы они пошли на уступки, необходимые для достижения соглашения.

"Обсуждение территории было сложным, сообщил источник, знакомый с ходом разговора. Россия все еще требует от Украины вывести войска из контролируемых ею частей Донбасса, но США пытаются разработать новые идеи для решения этого вопроса, сообщил второй источник", - говорится в материале.

Axios утверждает, что в вопросе послевоенных гарантий безопасности для Украины от Соединенных Штатов "достигнут значительный прогресс", однако "нужна дальнейшая работа".

Глава украинской дипмиссии в Вашингтоне Ольга Стефанишина в комментарии Axios подтвердила, что именно территориальные вопросы и гарантии безопасности являются основными сложными пунктами в этом переговорном треке.

"Мы стремимся обеспечить реалистичность, справедливость и устойчивый характер согласованных решений", - сказала она, добавив, что "переговоры будут продолжаться, и личные встречи имеют решающее значение".

В издании также добавили, что дальнейшие переговоры и встречи Киева с представителями США ожидаются позже.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Почему Россия игнорирует Украину на переговорах - объяснение эксперта

Политический эксперт Максим Розумный в комментарии Главреду объяснил, что Россия ведет переговоры исключительно с США, не привлекая Украину и Европу. По его словам, это помогает Путину поддерживать имидж влиятельного лидера внутри России и имеет прагматическую подоплеку.

"Пока россияне не договорятся с американцами, подключать Украину или Европу нет смысла. Прежде всего потому, что наша позиция и позиция европейцев - известна и зафиксирована. И она вряд ли поможет США и России договориться. Наоборот - станет преградой для реализации договоренностей между ними", - пояснил Розумный.

Мирные переговоры - новости по теме

Напомним, 2 декабря в Москве состоялись переговоры посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с лидером России Владимиром Путиным. После встречи Кремль сообщил, что получил еще четыре документа, кроме первоначального американского мирного плана.

По данным Politico, Путин заставил Уиткоффа и советника Джареда Кушнера ждать начала переговоров более трех часов. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал встречу "конструктивной", однако компромиссного плана по Украине пока не существует.

Как сообщал Главред, 6 декабря президент Зеленский провел "долгий и конструктивный" телефонный разговор со спецпредставителями США Уиткоффом и Кушнером относительно путей завершения войны. В беседе также участвовали министр обороны Умеров и командующий Сил БПЛА Гнатов.

Читайте также:

Об источнике: Axios

Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины мирные переговоры Мирный план Трампа Стив Уиткофф
"Я против такого": Никитюк поставила неожиданный запрет жениху

09:56

Путин рискует "нарваться" на гнев Трампа: The Independent раскрыло неожиданную причину

09:31

Как скрыть живот с помощью одежды: главные табу и правильные приемыВидео

