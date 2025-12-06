Укр
Почему мерцает лампочка в авто - главные причины и как исправить

Руслана Заклинская
6 декабря 2025, 20:53
Нестабильная работа габаритных огней в автомобиле может стать причиной аварии.
Мигают светодиоды в машине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Какие основные причины мигания габаритных огней
  • Почему нельзя устанавливать слишком яркие или мощные LED-лампы
  • Как водители могут избежать проблем с габаритами

Мерцание или нестабильная работа габаритных огней в автомобиле может показаться незначительной проблемой, но на самом деле она несет серьезный риск на дороге. Неисправные габариты, которые обозначают автомобиль в темноте, могут привести к дезориентации других водителей и стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

Главред узнал, почему габаритные огни могут мигать.

Почему неисправные габаритные огни создают опасность

Габаритные огни являются критически важными для обозначения транспортного средства, особенно в темное время суток или в условиях плохой видимости. Любое мигание, неправильная яркость или нестабильная работа габаритов может дезориентировать других участников движения.

Водитель может легко спутать неисправный габаритный огонь с сигналом поворота, что приведет к ошибочным решениям. В худшем случае, нестабильная работа может сделать автомобиль почти незаметным на дороге, создавая высокий риск столкновения.

Какие самые распространенные причины мигания габаритов

Специалисты MMR выделяют несколько основных источников неисправности, причем самая частая причина связана с желанием водителей модернизировать освещение.

  • Некачественные LED-лампы: чаще всего причиной является использование дешевых светодиодных (LED) ламп, которыми заменяют штатные лампы накаливания. Низкое качество таких диодов приводит к их нестабильной работе или быстрому перегоранию.
  • Проблемы с контактами: мигание могут вызвать плохие контакты в патроне фонаря, коррозия или неправильный цоколь контрафактной лампы.
  • Проблемы в электросистеме: на старших автомобилях причиной могут быть окисленная проводка или неисправный блок предохранителей. Иногда виноват даже изношенный выключатель (на торпедо), влияющий сразу на несколько фонарей.

Почему нельзя использовать слишком мощные LED-лампы

Эксперты категорически предостерегают от установки в габариты нештатных, слишком ярких или мощных светодиодных ламп. Чрезмерно яркие лампы ослепляют других водителей, что является прямым нарушением Правил дорожного движения.

Также сверхмощные лампы могут перегревать плафон фонаря, повреждать отражатели и плавить корпус. В самых критических случаях нештатные лампы могут вызвать возгорание автомобильной проводки.

Как водителям избежать проблем с габаритами

Для безопасности и избежания штрафов необходимо соблюдать простые правила обслуживания световых приборов. Рекомендуется регулярно проверять работу всех световых приборов автомобиля.

Кроме этого, следует использовать только те лампы, которые указаны в заводской инструкции (штатные или качественные аналоги). Важно своевременно очищать контакты от загрязнений и окисления.

