Звездный хирург террористической России Тимур Хайдаров рассказал о том, ему предлагали деньги за "кусочек Киркорова".
В частности, как пишут российские пропагандисты, Хайдаров рассказал, как однажды ему предложили продать жир путиниста Киркорова.
"Шутки шутками, но когда оперировали Киркорова, нам в клинику позвонили и попросили продать его жир!" — рассказал он.
В марте 2023 года Филипп Киркоров прошел коррекцию позвоночника и прессотерапию с использованием специального аппарата, также Хайдаров откачал ему 30 литров жира.
При этом певец опроверг слухи о том, что делал операцию на лице. Киркоров объяснял, что хочет поддерживать свое тело в тонусе, чтобы "не терять товарный вид".
Между тем, в сети много раз высмеивали новое лицо и ягодицы Киркорова. Он сильно изменился внешне и стал сильно отличаться от себя прежнего.
О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
