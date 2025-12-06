Укр
Более 12 часов без света: Укрэнерго вводит жесткие графики на 7 декабря

Ангелина Подвысоцкая
6 декабря 2025, 18:52
1930
Графики отключения света будут действовать в течение всех суток.
Отключения света
График отключения света на 7 декабря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

  • РФ атакует украинские объекты энергетики
  • Укрэнерго вводит графики отключения света на 7 декабря

Российские оккупанты продолжают бить по объектам энергетики. В украинской энергосистеме до сих пор сложная ситуация. Укрэнерго вводит графики почасовых отключений света на 7 декабря.

Ограничения будут действовать в течение всех суток. Их вводят для бытовых и промышленных потребителей. Отмечается, что Укрэнерго вводит ограничения в объеме от 3 до 4 очередей.

видео дня

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - говорится в сообщении.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Когда исчезнут графики отключений света - мнение эксперта

Как писал Главред, энергетическая инфраструктура Украины продолжает подвергаться систематическим ударам со стороны России, что вызывает как плановые, так и аварийные отключения электроэнергии. Отключения напрямую зависят от интенсивности обстрелов, подчеркивает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии для YouTube-канала Телеграф UA.

"Графики отключений могут исчезнуть только в том случае, если вместо России будет океан", - подчеркивает Харченко, отмечая, что пока враг не уменьшает интенсивность ударов и продолжает выбирать стратегические объекты для разрушения.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине опубликовали новые графики отключения света на 3 декабря. Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в объеме от 0,5 до 3 очередей. Ограничения будут применяться для промышленных и бытовых потребителей.

Недавно премьер Юлия Свириденко уверяла, что в ближайшие дни графики отключений электроэнергии в Украине могут сократиться. По ее словам, министерства и компании уже получили соответствующие задания.

Кроме того, после массированных атак РФ украинцы сталкиваются с тем, что графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в сутки. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев объяснил, с чем это связано.

Другие новости:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

