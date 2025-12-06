Укр
Украинские АЭС вынужденно снизили генерацию - в областях увеличились отключения

Руслана Заклинская
6 декабря 2025, 17:44
Председатель Госэнергонадзора пояснил, что восстановление работы АЭС до номинальных показателей будет постепенным.
Украинские АЭС вынужденно снизили генерацию - в областях увеличились отключения
Массированная атака по Украине

Ключевые тезисы:

  • В результате атаки РФ повреждена энергетическая инфраструктура Украины
  • Атомные электростанции были вынуждены снизить генерацию
  • В отдельных областях увеличились объемы ограничений

В результате массированной атаки России в ночь на 6 декабря на энергетическую инфраструктуру Украины атомные электростанции были вынуждены снизить генерацию. В областях увеличились объемы ограничений потребления электроэнергии. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Анатолий Замулко.

"Увеличение мощности атомных электростанций до номинальных значений будет происходить постепенно - как только энергетики восстановят поврежденные вражеским обстрелом сети", - пояснил он.

По его словам, это уже восьмой подобный удар по энергетическому сектору Украины с начала года. В результате атаки повреждены энергосистема и объекты, обеспечивающие передачу и перераспределение электроэнергии между регионами. Пострадали элементы магистральных сетей, что повлекло перебои электроснабжения в части областей.

"Мы были вынуждены немного снизить производство на атомных станциях, но процесс восстанавливается. Мы надеемся, что через некоторое время атомная энергетика вернется полностью", - рассказал Замулко.

Во всех регионах, где зафиксированы повреждения, безотлагательно начались аварийно-восстановительные работы. Замулко добавил, что объем предварительно прогнозируемых мер ограничения потребления вынужденно увеличен. В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Ситуация с тепловой генерацией, по его словам, несколько лучше. Часть энергоблоков уже удалось поднять, ремонтные бригады продолжают восстановительные работы. При этом специалисты проводят дефектацию пораженных объектов, поэтому пока рано делать окончательные оценки относительно масштаба повреждений.

"На сегодня у нас ужесточились графики почасовых ограничений. Некоторое время со снижением температуры мы вынуждены будем говорить о не очень приятной для украинцев ситуации, связанной с графиками ограничений", - подчеркнул председатель Госэнергонадзора.

  Последствия ракетной атаки 6 декабря
    Последствия ракетной атаки 6 декабря Фото: ГСЧС
В чем особенность атаки - объяснение представителя ВС

Начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что в ночь на 6 декабря Россия осуществила один из рекордных обстрелов Украины, применив более 700 воздушных атакующих средств по всей территории страны. По его словам, география удара была чрезвычайно большой.

"Как видим, если с крылатыми ракетами действительно справились, из 34-х 29 крылатых было перехвачено, сбито. И зенитными ракетными комплексами, и авиацией нашей, сегодня истребители поработали. Также есть сбитие ПЗРК, если будет наше подтверждение", - рассказал он.

Игнат добавил, что среди защитников неба есть рекордсмены, которые сбивают более 5 крылатых ракет с помощью ПЗРК за один раз.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Атака по Украине 6 декабря - что известно

Напомним, в ночь на 6 декабря Россия осуществила третью за несколько часов массированную атаку по Украине. Около 06:30 был зафиксирован вход крылатых ракет, тревогу объявили почти по всей стране.

За ночь оккупанты запускали "Кинжалы", другие баллистические ракеты и десятки дронов. Взрывы раздавались в Киеве, на Днепропетровщине, в Запорожье и других регионах. Повреждена инфраструктура в Киевской, Днепропетровской, Волынской и Львовской областях. Есть раненые, в частности 11-летний ребенок в Никополе.

Также в результате российского удара был поврежден саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. По данным МАГАТЭ, он больше не выполняет полноценно защитные функции.

Как сообщал Главред, после масштабной атаки России продолжаются восстановительные работы в разных регионах Украины. Враг запустил более 650 дронов и 51 ракету, среди них баллистические и аэробаллистические.

В Фастове дроны уничтожили здание железнодорожного вокзала, повреждения зафиксированы также в Киевской области, на Днепропетровщине, Черниговщине, Запорожье, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской областях. Есть раненые.

Зеленский подчеркнул, что главными целями снова стали объекты энергетики, а атака не имела военного смысла. Он призвал к дальнейшей поддержке Украины и усилению санкций против РФ.

Об источнике: Государственная инспекция энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор)

Государственная инспекция энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор) является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный надзор в сфере энергетики и промышленной безопасности. Основными задачами ведомства является контроль за эксплуатацией электроэнергетических, теплоэнергетических и газовых объектов, обеспечение их безопасной и эффективной работы, надзор за соблюдением норм промышленной безопасности на объектах энергетики, химической, нефтеперерабатывающей и газовой промышленности.

