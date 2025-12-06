Придет 40 неудач: что нельзя делать в праздник 7 декабря

Что можно узнать:
7 декабря церковь почитает память святого святителя Амвросия. Как сообщает Главред, он родился в римской семье, принадлежащей к сенаторскому сословию. Его отец был римским чиновником и оказывал значительное влияние при императорском дворе. Мать Амвросия была набожной женщиной.
Мужчина получил хорошее образование, владел мастерством слова. Он работал государственным служащим, занимался административными делами и правом. После смерти епископа Медиолана он занял эту должность, несмотря на то, что он был еще даже не крещен и не имел ранее священнического сана.
Во время дебатов между арианами и сторонниками православной веры он успешно выступил в защиту христианства и получил поддержку большинства. Вскоре его крестили и рукоположили в священники. После этого он мгновенно стал епископом Медиолана. Амвросий был похоронен в соборе в Медиолане. Сейчас собор носит его имя - Базилика Святого Амвросия.
Что можно делать 7 декабря
- В этот день нужно помолиться. У святых просят зашиты и благополучия.
- В этот день нужно поставить свечку за здравие. Считается, что в этот день можно просить исцеления больных, особенно детей.
Что нельзя делать 7 декабря
1. Нельзя 7 декабря тяжело работать. Это может притянуть болезни.
2. Нельзя 7 декабря скандалить. Иначе ссоры затянутся на весь год.
3. Нельзя 7 декабря заплетать волосы в косу. Предки верили, что тогда запутается судьба.
4. Нельзя 7 декабря чрезмерно радоваться или грустить. Это принесет 40 неудач.
5. Нельзя мыть голову незамужней девушке. Иначе весь год она проведет в одиночестве.
Приметы 7 декабря
- Если в этот день мороз, то такой будет вся зима.
- Если в этот день пошел снег, то зима будет снежной.
- Если в этот день туман, то днем будет тепло.
- Если в этот день сильный ветер, то зима будет неспокойной.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
