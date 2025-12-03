Никакие проблемы с авто не страшны: правило 'FORCES' спасает водителей в мороз

Эксперты автомобильной службы RAC разработали простой, но эффективный алгоритм действий, закодированный в аббревиатуре "FORCES".

Управление автомобилем в холодное время года и во время гололеда всегда требует особого внимания и подготовки. Эксперты автомобильной службы RAC разработали простой, но эффективный алгоритм, который поможет водителям сохранить контроль над автомобилем, предотвратить поломки и безопасно пережить зимние месяцы.

Этот алгоритм сосредоточен на одном ключевом слове-аббревиатуре: "FORCES" (СИЛЫ). Холодные условия могут усилить любые механические проблемы, поэтому соблюдение этих шести шагов является критически важным перед каждой поездкой, пишет The Mirror.

Что такое правило FORCES и как оно работает

Аббревиатура FORCES подробно описывает шесть ключевых аспектов, которые необходимо проверить в автомобиле: F - Fuel (Топливо), O - Oil (Масло), R - Rubber (Резина), C - Coolant (Охлаждающая жидкость), E - Electrics (Электрика), S -Screenwash (Омыватель стекла).

Зимой машина расходует больше топлива из-за частых остановок, медленного движения и гололеда. Перед поездкой важно убедиться, что бак достаточно заполнен, поскольку недостаток топлива зимой может стать опасным.

Масло обеспечивает бесперебойную работу деталей двигателя, предотвращая поломки в сложных условиях. Поэтому водителям следует проверить, достаточное ли количество масла.

Надлежащее давление и протектор обеспечивают хорошее сцепление автомобиля с дорогой во время гололеда и снега. Поэтому водителям следует проверить давление и протектор шин.

Охлаждающая жидкость не только предотвращает перегрев, но и помогает двигателю избежать замерзания в экстремально холодную погоду. Важно также проверить работу стоп-сигналов, противотуманных фар и указателей поворотов. Они критически важны для видимости зимой, когда световой день короткий, а туман и снег снижают видимость.

Как быстро и безопасно разморозить автомобиль

Устранение льда с лобового стекла и окон утром может занять много времени, но RAC предлагает несколько эффективных решений. Используйте скребок и спрей для удаления льда (антилед). Эксперты советуют не ждать первых заморозков, а позаботиться о наличии этих средств заранее.

Можно использовать и самодельное средство против льда:

Вода с чайной ложкой соли. Раствор из 3 частей уксуса и 1 части воды.

Однако водителей также призывают никогда не используйте кипяток для размораживания лобового стекла. Горячая вода может привести к ослаблению или даже образованию трещин на стекле.

Стоит распылить антилед на лобовое стекло перед тем, как начать физически очищать лед скребком. Важно также проверить, не примерзли ли стеклоочистители к лобовому стеклу.

