Никакие проблемы с авто не страшны: правило 'FORCES' спасает водителей в мороз

Управление автомобилем в холодное время года и во время гололеда всегда требует особого внимания и подготовки. Эксперты автомобильной службы RAC разработали простой, но эффективный алгоритм, который поможет водителям сохранить контроль над автомобилем, предотвратить поломки и безопасно пережить зимние месяцы.
Этот алгоритм сосредоточен на одном ключевом слове-аббревиатуре: "FORCES" (СИЛЫ). Холодные условия могут усилить любые механические проблемы, поэтому соблюдение этих шести шагов является критически важным перед каждой поездкой, пишет The Mirror.
Что такое правило FORCES и как оно работает
Аббревиатура FORCES подробно описывает шесть ключевых аспектов, которые необходимо проверить в автомобиле: F - Fuel (Топливо), O - Oil (Масло), R - Rubber (Резина), C - Coolant (Охлаждающая жидкость), E - Electrics (Электрика), S -Screenwash (Омыватель стекла).
Зимой машина расходует больше топлива из-за частых остановок, медленного движения и гололеда. Перед поездкой важно убедиться, что бак достаточно заполнен, поскольку недостаток топлива зимой может стать опасным.
Масло обеспечивает бесперебойную работу деталей двигателя, предотвращая поломки в сложных условиях. Поэтому водителям следует проверить, достаточное ли количество масла.
Надлежащее давление и протектор обеспечивают хорошее сцепление автомобиля с дорогой во время гололеда и снега. Поэтому водителям следует проверить давление и протектор шин.
Охлаждающая жидкость не только предотвращает перегрев, но и помогает двигателю избежать замерзания в экстремально холодную погоду. Важно также проверить работу стоп-сигналов, противотуманных фар и указателей поворотов. Они критически важны для видимости зимой, когда световой день короткий, а туман и снег снижают видимость.
Как быстро и безопасно разморозить автомобиль
Устранение льда с лобового стекла и окон утром может занять много времени, но RAC предлагает несколько эффективных решений. Используйте скребок и спрей для удаления льда (антилед). Эксперты советуют не ждать первых заморозков, а позаботиться о наличии этих средств заранее.
Можно использовать и самодельное средство против льда:
- Вода с чайной ложкой соли.
- Раствор из 3 частей уксуса и 1 части воды.
Однако водителей также призывают никогда не используйте кипяток для размораживания лобового стекла. Горячая вода может привести к ослаблению или даже образованию трещин на стекле.
Стоит распылить антилед на лобовое стекло перед тем, как начать физически очищать лед скребком. Важно также проверить, не примерзли ли стеклоочистители к лобовому стеклу.
Об источнике: The Mirror
The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.
