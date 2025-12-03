Морозы будут не страшны: какие детали в авто нужно перевести в зимний режим

Эта хитрость поможет избежать долгого прогревания авто.

Перевод дворников в зимний режим / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как предотвратить обледенение щеток дворников

Что нужно перевести в зимний режим

В зимнее время года водители часто сталкиваются с проблемой намерзания льда на щетках стеклоочистителей. Из-за этого их работа становится неэффективной. Но, оказывается, этой проблемы можно избежать, если перевести стеклоочистители в зимний режим.

Главред решил разобраться, как работает зимний режим дворников.

Для чего нужен зимний режим стеклоочистителей

Ampercar рассказывает, что с наступлением устойчивых морозов одной из самых распространенных проблем является обледенение щеток дворников, которые не могут качественно очищать стекло, оставляют разводы. Кроме того, они могут поцарапать поверхность, а специальный прогрев может занять до получаса.

Чтобы избежать длительного ожидания, некоторые производители добавили специальный зимний режим для дворников. Эта функция не только помогает избавиться ото льда быстрее, но и защищает щетки от повреждения.

Как перевести дворники в зимний режим

Стоит заметить, что в зимнем режиме дворники не прячутся под капотом, а фиксируются в точке, расположенной выше обычной. Так они оказываются в зоне, где поток теплого воздуха от печки максимально активен. Благодаря этому лед сходит значительно быстрее, и щетки приходят в рабочее состояние почти сразу.

Способ перевода режима отличается в зависимости от модели авто. На некоторых машинах достаточно легкого прикосновения к рычагу, тогда как в других эта опция может быть скрыта глубоко в сервисных настройках.

Зимние настройки для форсунок

Также в зимний режим можно перевести и форсунки стеклоомывателя. Для этого достаточно повернуть специальный регулятор на обратной стороне форсунок примерно на 180 градусов с помощью отвертки.

После этого жидкость не будет распыляться, а будет выливаться тонкими струями на стекло. Это сохранит работоспособность системы даже в сильный мороз.

Как разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

Об источнике: Ampercar Ampercar - это украинский электромобильный портал, который посвящен рынку электрических и традиционных автомобилей в Украине с фокусировкой на экологически чистый автотранспорт. На сайте представлена полезная и интересная информация об электрокарах, гибридных авто, говорится в описании.

