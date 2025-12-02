Главная причина неприятного запаха: какую деталь в авто водители забывают мыть

В авто есть детали, которые задерживают грязь и создают неприятные запахи.

Иногда водители могут почувствовать в автомобиле странный или затхлый запах, который издает кондиционер. Многие не могут понять, в чем причина. Кроме того, убрать этот запах очень трудно.

Откуда появляется неприятный запах в авто

SlashGear рассказывает, что вентиляционные отверстия в автомобиле не являются самыми очевидными компонентами для очистки, но им следует отдавать приоритет, поскольку они задерживают грязь, создают неприятные запахи и циркулируют затхлый воздух.

Как почистить вентиляционные отверстия в авто

Для очистки вентиляционных отверстий нужно взять мягкую щетку, ткань из микрофибры и чистящий раствор.

Начните с определения места расположения пленума и вентиляционных отверстий кондиционера. Автомобили обычно имеют два пленума: один для двигателя, который помогает увеличить мощность, и другой для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Пленум системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха - это корпус, откуда поступает воздух в автомобиль. Обычно он находится у основания лобового стекла.

Когда вы его нашли, распылите или нанесите моющий раствор на поверхности. Используйте мягкую щетку, чтобы удалить любые пятна или грязь, затем протрите влажной тканью из микрофибры.

Как убрать затхлый запах в авто

Многие люди не обращают внимания на салонный воздушный фильтр, который также вызывает неприятный запах в авто. Из-за этого салонный воздушный фильтр нужно регулярно менять.

"Это главный виновник, когда дело доходит до загрязнения вентиляционных отверстий, поскольку он предназначен для обеспечения слоя защиты от пыли, грязи и другого мусора. Когда он засорен, эти загрязнения попадают обратно в вентиляционные отверстия, а затем в ваши ноздри", - говорят эксперты.

