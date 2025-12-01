Давление в шинах зимой падает быстрее: когда и как часто нужно накачивать колеса

Снижение температуры зимой создает значительные трудности для поддержания правильного давления в шинах.

Когда и как правильно накачивать шины / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Почему зимой поддерживать правильное давление в шинах сложнее, чем летом

Как часто следует проверять давление в шинах в зимний период

Когда лучше всего накачивать шины зимой

Снижение температуры зимой значительно усложняет поддержание правильного давления в автомобильных шинах. В холод воздух сжимается, из-за чего давление падает быстрее, чем в теплое время года, а неправильный момент для подкачки часто становится причиной постоянной нехватки давления.

В зимний период проверять давление нужно чаще, чем когда-либо. Главред узнал, как правильно накачивать шины зимой.

Как часто нужно проверять давление в шинах зимой

Если летом достаточно осматривать шины раз в месяц, то зимой делать это следует минимум раз в две недели, утверждают в MMR. Причина - быстрые изменения температуры и постоянное падение давления вследствие естественной физики.

Производители шин отмечают, что измерять давление можно только тогда, когда шины холодные. После даже короткой поездки их температура повышается, давление временно возрастает и водитель может ошибочно недокачать колеса.

Почему зимой давление в шинах падает быстрее, чем летом

Научная причина падения давления зимой лежит в физических свойствах воздуха: при охлаждении он сжимается. По данным производителя Continental, снижение температуры воздуха примерно на 10°C приводит к падению давления на 0,07-0,14 бар.

То есть если колеса накачивали при +10°C, а на улице стало -10°C, давление автоматически упадет почти на 0,3 бар, не учитывая естественные потери. В реальных условиях величина падения может быть еще больше.

Когда лучше всего подкачивать шины

Производители шин подчеркивают, что контролировать и накачивать давление следует только тогда, когда шины холодные. Если проверять давление после даже непродолжительной поездки, показатели будут завышенными из-за нагревания воздуха внутри. Это приведет к неправильному накачиванию, а после охлаждения шина снова окажется спущенной.

Чтобы получить точный результат, рекомендуется:

накачивать шины после длительной стоянки - не менее 2 часов;

или после очень короткой поездки - до 2-3 км;

оптимальное время - утро, когда шины гарантированно холодные.

Как правильно хранить автомобильные шины / Инфографика: Главред

Чем опасно неправильное давление в шинах зимой

Нарушение баланса давления является критически важным для безопасности и ресурса шин, особенно в морозный период. Недостаточное давление приводит к повышенному расходу топлива, неравномерному износу протектора и значительному ухудшению управляемости.

Перекачка также вредна, поскольку уменьшается площадь контакта шины с дорогой, ухудшается сцепление и возрастает риск повреждения шины при наезде на неровности.

