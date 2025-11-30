Выдержит даже -20 градусов: как сделать дешевый омыватель стекла для авто дома

Жидкость для мытья лобового стекла можно сделать из трех простых ингредиентов.

Домашнее средство для лобового стекла / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как сэкономить на жидкости для мытья стекол

Как приготовить омыватель дома

Каждый автомобиль имеет отсек для жидкости, чтобы мыть лобовое стекло. Ведь хорошая видимость имеет решающее значение для безопасного вождения. Но порой омыватель может дорого стоить, особенно зимний вариант.

Главред решил разобраться, как сделать зимний омыватель для лобового стекла своими руками.

Чем можно заменить омыватель стекла в авто

Эксперт Келли Сонненбург поделилась простым способом самостоятельного приготовления жидкости для очистки лобового стекла, используя всего три распространенных бытовых ингредиента, пишет express.co.uk.

"Зимний сезон вождения уже здесь, а это означает грязные дороги и еще более грязные лобовые окна. В этом сезоне вам придется потратить кучу жидкости для омывания лобового стекла. Хотите сэкономить несколько долларов? Откажитесь от магазинного и сделайте свой собственный", - сказала она.

Как сделать собственный омыватель лобового стекла

По ее словам, для того, чтобы сделать омыватель стекла нужно смешать четыре стакана воды, полстакана медицинского спирта и чайную ложку средства для мытья посуды.

Келли также сказала, что можно добавить несколько капель синего пищевого красителя, если хотите, чтобы средство получило такой же синий цвет, как и магазинное, однако это не обязательно.

Как разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

"Медицинский спирт поможет предотвратить замерзание смеси. Между тем вода и средство для мытья посуды станут идеальной смесью для очистки лобового стекла", - подчеркнула она.

Женщина считает, что это средство сработает даже в регионах, где температура достигает -20 градусов.

Как приготовить омыватель для стекол в авто - видео:

