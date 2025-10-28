Погода будет контрастной: Украину накроют дожди, а потом потеплеет

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается в пределах +3...+8 градусов.

Украину накроют дожди, а потом потеплеет / Коллаж: Главред, фото: Freepik

В среду, 29 октября, в Украине ожидаются дожди различной интенсивности, температура завтра в течение дня будет до +11 градусов на севере Украины и +15 градусов на юго-востоке. Об этом написала Наталья Диденко в Телеграм.

"Среда в Украине будет без особых изменений в погоде - сыро, облачно, временами прояснения, дожди, туманы, прохладно, холодно, на юге тепло", - написала Диденко.

В частности, по информации Диденко, в южной части Украины завтра будет без существенных осадков, а температура в южной части и на юго-востоке страны составит +13...+15 градусов.

Зато в других частях Украины, из-за деятельности атмосферных фронтов ожидаются дожди различной интенсивности, - от небольших до умеренных. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается в пределах +3...+8 градусов. В течение дня на западе и севере Украины температура составит +7...+11 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 29 октября, по прогнозу Диденко, ожидается небольшой дождь, порывистый западный ветер.

"Ночью +4...+7 градусов, днем в среду около +10 градусов", - сообщила синоптик.

В дальнейшем в Украине предполагается более теплая погода, добавила Диденко. Она также написала, что днем будет до +12..+17 градусов, впрочем в субботу "градусы немного пригнутся до +10...+12 градусов", отметила народный синоптик.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине 29 октября будет местами дождливой и облачной с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Средняя температура ночью составит +6°…+4°. Средняя температура днем составит +10°…+12°.

Погода 29 октября / Фото: meteo.gov.ua

Как писал Главред, в течение этой недели украинцы могут ожидать небольшого потепления, однако синоптики предупреждают - до конца октября температурный фон снова может снизиться.

Погода в Украине 28 октября будет местами дождливой и снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода до конца октября будет очень контрастной. От сильного ветра с дождями, до потепления.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

