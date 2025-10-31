'Цели определены': Зеленский заинтриговал заявлением о новых ударах вглубь РФ

СБУ с СВР определили приоритетные цели для дальнобойных ударов Украины.

Силы обороны готовят новые дальнобойные удары по РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины

Ключевые тезисы Зеленского:

ВСУ готовят дальнобойные удары по ключевым целям в РФ

Украина готовит расширение санкций против российских предприятий ВПК

Санкции против российской нефти могут повлечь потери РФ до $50 млрд

Вооруженные силы Украины в ближайшее время нанесут серию дальнобойных ударов по ключевым объектам на территории РФ. Уже определены приоритетные цели для поражения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вместе с главами Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины определили приоритетные цели для наших дальнобойных санкций на ближайшее время. Обязательно все реализуем", - отметил Зеленский.

Санкционный удар по российскому ВПК

Президент также согласовал основные направления дальнейшей санкционной работы Украины. По его словам, значительное количество российских предприятий, которые участвуют в производстве ракет, боеприпасов и другого вооружения, до сих пор не подпадает под международные санкции. Украина уже подготовила предложения для партнеров, чтобы эти пробелы были устранены в ближайшее время.

"Мы это исправим", - подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, глава государства поручил правительству активнее координировать действия с союзниками, чтобы обеспечить синхронизацию санкций против РФ. Наибольший эффект, как подчеркнул Зеленский, имеет именно кумулятивное влияние санкций, когда разные страны применяют одинаковые ограничения.

"И поэтому принципиально, чтобы партнеры принимали в свои юрисдикции наработки, которые уже действуют у соседей. Это требует значительной работы внутри Группы семи, а также в Европе - чтобы санкции Евросоюза были поддержаны Швейцарией, Норвегией, Британией и другими странами за пределами ЕС, работы с Японией, Канадой и Соединенными Штатами. Российские потери только от санкций против нефтяных компаний могут достичь 50 миллиардов долларов в следующем году, и увеличить эту сумму российских потерь вполне возможно", - считает президент.

Новые указы и борьба с обходом санкций

Зеленский подписал новые указы о введении украинских санкций против лиц, работающих на нужды российского военного производства и занимающихся пропагандой. Отдельное внимание уделено блокированию схем обхода санкций.

"И каждую схему обхода санкций будем и в дальнейшем блокировать. Спасибо всем, кто помогает", - заверил он.

По каким объектам РФ может бить Украина - мнение эксперта

Политический и экономический аналитик Тарас Загородний в интервью Главреду заявил, что одной из самых обсуждаемых целей для ударов по РФ является так называемый "ямальский крест" - узловой пункт пересечения магистральных газопроводов. В то же время эксперт отметил, что реализация такого сценария зависит прежде всего от технических возможностей Украины.

"Многое зависит от наших возможностей в производстве ракет, поскольку подобные объекты в России тщательно охраняются и прикрываются средствами ПВО", - пояснил он.

По его словам, поражение энергетических и транспортных узлов может создать сильное экономически-политическое давление на Россию.

Удары по объектам РФ - последние новости

Как сообщал Главред, ночь на 31 октября в России была неспокойной из-за серии ударов беспилотников по критическим энергетическим и нефтеперерабатывающим объектам. В Орле беспилотники попали в ТЭЦ, а во Владимире атакована ключевая электроподстанция "Владимирская".

Также в ночь на 16 октября подразделения Сил специальных операций поразили Саратовский НПЗ. По данным Генштаба, это один из старейших НПЗ России, который входит в структуру "Роснефти" и используется для обеспечения потребностей ВС РФ.

Кроме этого, подразделения Сил беспилотных систем и ГУР атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ.

