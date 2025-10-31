'Цели определены': Зеленский заинтриговал заявлением о новых ударах вглубь РФ

Ключевые тезисы Зеленского:
- ВСУ готовят дальнобойные удары по ключевым целям в РФ
- Украина готовит расширение санкций против российских предприятий ВПК
- Санкции против российской нефти могут повлечь потери РФ до $50 млрд
Вооруженные силы Украины в ближайшее время нанесут серию дальнобойных ударов по ключевым объектам на территории РФ. Уже определены приоритетные цели для поражения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Вместе с главами Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины определили приоритетные цели для наших дальнобойных санкций на ближайшее время. Обязательно все реализуем", - отметил Зеленский.
Санкционный удар по российскому ВПК
Президент также согласовал основные направления дальнейшей санкционной работы Украины. По его словам, значительное количество российских предприятий, которые участвуют в производстве ракет, боеприпасов и другого вооружения, до сих пор не подпадает под международные санкции. Украина уже подготовила предложения для партнеров, чтобы эти пробелы были устранены в ближайшее время.
"Мы это исправим", - подчеркнул Зеленский.
Кроме этого, глава государства поручил правительству активнее координировать действия с союзниками, чтобы обеспечить синхронизацию санкций против РФ. Наибольший эффект, как подчеркнул Зеленский, имеет именно кумулятивное влияние санкций, когда разные страны применяют одинаковые ограничения.
"И поэтому принципиально, чтобы партнеры принимали в свои юрисдикции наработки, которые уже действуют у соседей. Это требует значительной работы внутри Группы семи, а также в Европе - чтобы санкции Евросоюза были поддержаны Швейцарией, Норвегией, Британией и другими странами за пределами ЕС, работы с Японией, Канадой и Соединенными Штатами. Российские потери только от санкций против нефтяных компаний могут достичь 50 миллиардов долларов в следующем году, и увеличить эту сумму российских потерь вполне возможно", - считает президент.
Новые указы и борьба с обходом санкций
Зеленский подписал новые указы о введении украинских санкций против лиц, работающих на нужды российского военного производства и занимающихся пропагандой. Отдельное внимание уделено блокированию схем обхода санкций.
"И каждую схему обхода санкций будем и в дальнейшем блокировать. Спасибо всем, кто помогает", - заверил он.
По каким объектам РФ может бить Украина - мнение эксперта
Политический и экономический аналитик Тарас Загородний в интервью Главреду заявил, что одной из самых обсуждаемых целей для ударов по РФ является так называемый "ямальский крест" - узловой пункт пересечения магистральных газопроводов. В то же время эксперт отметил, что реализация такого сценария зависит прежде всего от технических возможностей Украины.
"Многое зависит от наших возможностей в производстве ракет, поскольку подобные объекты в России тщательно охраняются и прикрываются средствами ПВО", - пояснил он.
По его словам, поражение энергетических и транспортных узлов может создать сильное экономически-политическое давление на Россию.
Удары по объектам РФ - последние новости
Как сообщал Главред, ночь на 31 октября в России была неспокойной из-за серии ударов беспилотников по критическим энергетическим и нефтеперерабатывающим объектам. В Орле беспилотники попали в ТЭЦ, а во Владимире атакована ключевая электроподстанция "Владимирская".
Также в ночь на 16 октября подразделения Сил специальных операций поразили Саратовский НПЗ. По данным Генштаба, это один из старейших НПЗ России, который входит в структуру "Роснефти" и используется для обеспечения потребностей ВС РФ.
Кроме этого, подразделения Сил беспилотных систем и ГУР атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ.
Об источнике: Офис президента Украины
Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.
