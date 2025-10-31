Ракеты Нептун в действии: ВСУ атаковали ТЭЦ и электроподстанцию в РФ

Главное:
- Подразделения ВМС атаковали ТЭЦ и электрическую подстанцию в России
- Для удара они использовали крылатые ракеты Нептун
Украинские военные в ночь на 31 октября провели успешную спецоперацию на территории России. Под ударом ракет Нептун были энергообъекты. Об этом сообщили Военно-Морские Силы в Telegram.
Отмечается, что подразделения ВМС ВС Украины нанесли точный ракетный удар крылатыми ракетами Нептун по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска.
Известно, что оба объекта обеспечивали питанием военные предприятия региона.
В ведомстве подчеркнули, что вывод их из строя - серьезный удар по логистике оккупантов.
"Украинские военные продолжают демонстрировать, что ни один тыл врага не является безопасным", - говорится в сообщении.
Улучшение ракет Нептун
Эксперты Defence Express рассказывали, что на киевской интерактивной выставке под брендом "Оружие" показали модернизированный комплекс "Нептун Д" и обновленную ракету РК360Л.
Они отметили, что разработчикам удалось решить две сложные задачи одновременно - увеличить расстояние полета и мощность боеголовки.
Удары по целям в РФ - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 31 октября серия ударов беспилотников была зафиксирована сразу в нескольких центральных областях России. Главными целями стали критические объекты энергетической и нефтеперерабатывающей инфраструктуры, расположенные на значительном расстоянии друг от друга.
В ночь на 29 октября была атакована нефтебаза ОАО "НС-Ойл" в Ульяновской области РФ. Также дроны атаковали предприятие ООО "Ставролен" в Ставропольском крае.
Кроме того, 26 октября военные аэродромы страны-агрессора России оказались под атакой. Звуки взрывов раздавались даже в Московской области.
Об источнике: Военно-морские силы Украины
На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.
