Ракеты Нептун в действии: ВСУ атаковали ТЭЦ и электроподстанцию в РФ

Украинские военные доказали, что ни один тыл врага не является безопасным.

https://glavred.info/front/rakety-neptun-v-deystvii-vsu-atakovali-tec-i-elektropodstanciyu-v-rf-10711244.html Ссылка скопирована

ВСУ провели спецоперацию / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное:

Подразделения ВМС атаковали ТЭЦ и электрическую подстанцию в России

Для удара они использовали крылатые ракеты Нептун

Украинские военные в ночь на 31 октября провели успешную спецоперацию на территории России. Под ударом ракет Нептун были энергообъекты. Об этом сообщили Военно-Морские Силы в Telegram.

Отмечается, что подразделения ВМС ВС Украины нанесли точный ракетный удар крылатыми ракетами Нептун по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска.

видео дня

Известно, что оба объекта обеспечивали питанием военные предприятия региона.

В ведомстве подчеркнули, что вывод их из строя - серьезный удар по логистике оккупантов.

"Украинские военные продолжают демонстрировать, что ни один тыл врага не является безопасным", - говорится в сообщении.

Улучшение ракет Нептун

Эксперты Defence Express рассказывали, что на киевской интерактивной выставке под брендом "Оружие" показали модернизированный комплекс "Нептун Д" и обновленную ракету РК360Л.

Они отметили, что разработчикам удалось решить две сложные задачи одновременно - увеличить расстояние полета и мощность боеголовки.

Ракета Нептун / Инфографика: Главред

Удары по целям в РФ - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 31 октября серия ударов беспилотников была зафиксирована сразу в нескольких центральных областях России. Главными целями стали критические объекты энергетической и нефтеперерабатывающей инфраструктуры, расположенные на значительном расстоянии друг от друга.

В ночь на 29 октября была атакована нефтебаза ОАО "НС-Ойл" в Ульяновской области РФ. Также дроны атаковали предприятие ООО "Ставролен" в Ставропольском крае.

Кроме того, 26 октября военные аэродромы страны-агрессора России оказались под атакой. Звуки взрывов раздавались даже в Московской области.

Читайте также:

Об источнике: Военно-морские силы Украины На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред