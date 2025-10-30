Медведев начал пугать Бельгию 'оружием Судного дня' - 'главному хулигану РФ' ответили

Министр обороны Бельгии Тео Франкен и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев устроили громкий онлайн-ссору.

Медведев пригрозил Бельгии ядерным оружием

Министр обороны Бельгии назвал Медведева "главным хулиганом России"

Министр подчеркнул, что НАТО не воюет с РФ, но принцип ответного удара действует уже 76 лет

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ядерным оружием Бельгии. Министр обороны страны Тео Франкен намекнул, что российскому политику пора успокоиться. Об этом пишет Politico.

Конфликт вспыхнул после интервью Франкена бельгийскому изданию HUMO. В нем министр заявил, что в случае нападения России на Бельгию или любую другую страну НАТО, то "Москву сравняют с землей".

Это заявление мгновенно вызвало бурную реакцию в Москве. Дмитрий Медведев, известный своими агрессивными высказываниями, обозвал Франкена "недоумком" и пригрозил, что Бельгия может "исчезнуть", если Кремль применит новое ядерное оружие.

"Мы недавно испытали нашу суперторпеду "Посейдон" - настоящее оружие Судного дня", - написал Медведев в X.

Когда один из пользователей соцсети предложил использовать Бельгию как полигон для испытаний "Посейдона", Медведев цинично ответил: "Тогда Бельгия исчезнет".

Ответ Бельгии

Реакция бельгийского министра не заставила себя ждать. Уже на следующее утро Тео Франкен ответил Медведеву в Instagram.

"Главный хулиган России никогда не перестает угрожать и оскорблять. НАТО не воюет с Российской Федерацией и, конечно, не хочет этого... Но принцип "ответного удара" нашего альянса является неоспоримым уже 76 лет. Именно это я имел в виду в интервью HUMO, и я не отказываюсь ни от одного слова", - подчеркнул он.

Также Франкен добавил к посту фрагмент популярного хита Селены Гомес "Calm Down" ("Успокойся"), намекая, что России самое время успокоиться.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

На какую страну НАТО может напасть РФ - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду предположил, что Россия может открыть новый фронт войны в Европе. По его словам, наиболее уязвимой является Эстония, но удар возможен и по Финляндии.

"Достижениями в Украине россияне не могут похвастаться, а вот в Эстонии они могут достаточно быстро достичь результатов и, например, создать условную "Нарвскую народную республику". Безусловно, это вызовет подъем у россиян. И тогда они будут радоваться тому, что показали НАТО свою "силушку молодецкую", независимо от того, есть ли блэкаут в Москве", - сказал Коваленко.

Он подчеркнул, что война против Европы сейчас является "основным планом Путина", вопрос лишь в том, какая страна станет первой мишенью.

Угрозы НАТО войной - новости по теме

Как сообщал Главред, накануне посольство РФ в Бельгии назвало слова Франкена "провокационными" и "безответственными". Франкен подчеркнул, что не верит в реальный ракетный удар, но опасается гибридных действий Кремля.

Также ранее посол России во Франции Алексей Мешков заявил в эфире телеканала RTL, что Кремль расценит любое сбитие российского самолета силами НАТО как начало прямой войны. По словам Мешкова, самолеты Североатлантического альянса якобы регулярно нарушают российское воздушное пространство, однако Москва не сбивает их.

Кроме этого, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко резко отреагировал на дискуссии внутри НАТО относительно возможности сбивания российских самолетов. Он пригрозил, что Минск "будет воевать на все деньги", если такие действия состоятся.

Об источнике: Politico Politico (первоначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

