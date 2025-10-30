Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Медведев начал пугать Бельгию "оружием Судного дня" - "главному хулигану РФ" ответили

Руслана Заклинская
30 октября 2025, 18:00
604
Министр обороны Бельгии Тео Франкен и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев устроили громкий онлайн-ссору.
Медведев начал пугать Бельгию 'оружием Судного дня' - 'главному хулигану РФ' ответили
Медведев устроил перепалку с министром обороны Бельгии / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, uk.wikipedia.org

Кратко:

  • Медведев пригрозил Бельгии ядерным оружием
  • Министр обороны Бельгии назвал Медведева "главным хулиганом России"
  • Министр подчеркнул, что НАТО не воюет с РФ, но принцип ответного удара действует уже 76 лет

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ядерным оружием Бельгии. Министр обороны страны Тео Франкен намекнул, что российскому политику пора успокоиться. Об этом пишет Politico.

Конфликт вспыхнул после интервью Франкена бельгийскому изданию HUMO. В нем министр заявил, что в случае нападения России на Бельгию или любую другую страну НАТО, то "Москву сравняют с землей".

видео дня

Это заявление мгновенно вызвало бурную реакцию в Москве. Дмитрий Медведев, известный своими агрессивными высказываниями, обозвал Франкена "недоумком" и пригрозил, что Бельгия может "исчезнуть", если Кремль применит новое ядерное оружие.

"Мы недавно испытали нашу суперторпеду "Посейдон" - настоящее оружие Судного дня", - написал Медведев в X.

Когда один из пользователей соцсети предложил использовать Бельгию как полигон для испытаний "Посейдона", Медведев цинично ответил: "Тогда Бельгия исчезнет".

Ответ Бельгии

Реакция бельгийского министра не заставила себя ждать. Уже на следующее утро Тео Франкен ответил Медведеву в Instagram.

"Главный хулиган России никогда не перестает угрожать и оскорблять. НАТО не воюет с Российской Федерацией и, конечно, не хочет этого... Но принцип "ответного удара" нашего альянса является неоспоримым уже 76 лет. Именно это я имел в виду в интервью HUMO, и я не отказываюсь ни от одного слова", - подчеркнул он.

Также Франкен добавил к посту фрагмент популярного хита Селены Гомес "Calm Down" ("Успокойся"), намекая, что России самое время успокоиться.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

На какую страну НАТО может напасть РФ - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду предположил, что Россия может открыть новый фронт войны в Европе. По его словам, наиболее уязвимой является Эстония, но удар возможен и по Финляндии.

"Достижениями в Украине россияне не могут похвастаться, а вот в Эстонии они могут достаточно быстро достичь результатов и, например, создать условную "Нарвскую народную республику". Безусловно, это вызовет подъем у россиян. И тогда они будут радоваться тому, что показали НАТО свою "силушку молодецкую", независимо от того, есть ли блэкаут в Москве", - сказал Коваленко.

Он подчеркнул, что война против Европы сейчас является "основным планом Путина", вопрос лишь в том, какая страна станет первой мишенью.

Угрозы НАТО войной - новости по теме

Как сообщал Главред, накануне посольство РФ в Бельгии назвало слова Франкена "провокационными" и "безответственными". Франкен подчеркнул, что не верит в реальный ракетный удар, но опасается гибридных действий Кремля.

Также ранее посол России во Франции Алексей Мешков заявил в эфире телеканала RTL, что Кремль расценит любое сбитие российского самолета силами НАТО как начало прямой войны. По словам Мешкова, самолеты Североатлантического альянса якобы регулярно нарушают российское воздушное пространство, однако Москва не сбивает их.

Кроме этого, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко резко отреагировал на дискуссии внутри НАТО относительно возможности сбивания российских самолетов. Он пригрозил, что Минск "будет воевать на все деньги", если такие действия состоятся.

Читайте также:

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ядерный удар Бельгия ядерная угроза Дмитрий Медведев ядерная ракета
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Круглосуточные ограничения света накроют Украину: графики отключений на 31 октября

Круглосуточные ограничения света накроют Украину: графики отключений на 31 октября

19:04Украина
В Кременчугском ТЦК и СП произошла стрельба, есть раненые - что известно

В Кременчугском ТЦК и СП произошла стрельба, есть раненые - что известно

18:36Украина
В Украине официально продлили мобилизацию и военное положение - на какой срок

В Украине официально продлили мобилизацию и военное положение - на какой срок

17:29Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках мужчины с ноутбуком за 75 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках мужчины с ноутбуком за 75 секунд

Стратегическая авиация и "Калибры" на старте: высокая угроза массированного удара

Стратегическая авиация и "Калибры" на старте: высокая угроза массированного удара

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Гороскоп на завтра 31 октября: Тельцам - срыв планов, Близнецам - удача

Гороскоп на завтра 31 октября: Тельцам - срыв планов, Близнецам - удача

В Украине перебои со светом: регионы под атакой крылатых ракет и Кинжалов

В Украине перебои со светом: регионы под атакой крылатых ракет и Кинжалов

Последние новости

19:10

Переговоры Трампа и Си: почему Украина отложена на потом

19:04

Круглосуточные ограничения света накроют Украину: графики отключений на 31 октября

18:36

В Кременчугском ТЦК и СП произошла стрельба, есть раненые - что известно

18:29

Штраф 7 тысяч евро: почему в Германии наказывают за TikTok и авто под домомВидео

18:17

Справиться сможет не каждый: задача по ПДД на проезд кругового перекресткаВидео

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погодыУкраину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды
18:00

Медведев начал пугать Бельгию "оружием Судного дня" - "главному хулигану РФ" ответили

17:29

В Украине официально продлили мобилизацию и военное положение - на какой срок

17:24

Чтобы не навлечь беду: священник сказал, можно ли спать ногами к двериВидео

17:23

Цены подскочили в два раза: в Украине стремительно подорожали популярные овощи

Реклама
17:08

"Маша и Медведь" могут финансировать РФ: Минкульт поддержал санкции

16:49

В квартирах украинцев начало появляться тепло: у кого уже есть отопление

16:39

Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

16:29

Несут древние знания: какие люди имеют старую душу по дате рождения

16:23

Угроза тотального блэкаута: эксперт оценил вероятность массовых отключений

16:10

Украину накрывает "бабье лето": где резко потеплеет почти до +20

16:10

Путин отдал циничный приказ о перемирии на нескольких направлениях - что задумал враг

15:51

Защитите себя от бед на долгое время: что нужно сделать в праздник 31 октября

15:50

"Никаких швов": Сумская призналась, как меняла свою внешность

15:45

"Не разговаривай со мной": Мишель Обама раскрыла правду об отношениях с мужем

15:42

По всей Украине вновь возвращаются к графикам отключений света: детали

Реклама
15:41

Могут сжечь авто: какие вещи не стоит вставлять в прикуриватель

15:18

Молчанова Владислава Борисовна досье

15:13

Пара купила столетний дом и сорвала "джекпот": что было под ковром в коридоре

15:11

"Не удается перехватывать": Игнат раскрыл уникальность массированного удара РФ

15:09

Диане было всего 7 лет: россияне убили маленькую девочку в Винницкой областиФото

15:09

"Это был мой последний шанс": Ломаченко рассказал о причинах завершения карьеры

14:49

Совсем не суржик: откуда на самом деле в украинском языке появилось "шо"Видео

14:28

"Я бегал от него": Melovin заявил о преследовании со стороны депутата

14:23

Почему нельзя сливать кофе в раковину: ученые предупреждают об опасности

14:22

Когда прекратится война и остановятся боевые действия: астролог назвала важный период

14:17

Вместе с украинским флагом: Шевченко обратился к старшему сыну

13:54

"Ситуация сложная": Сырский о "блокировании" Сил обороны в Покровске и Купянске

13:47

"Без минусов": украинцам сказали, какой будет погода в последний день октября

13:41

Можно ли христианам отмечать Хэллоуин: что об этом думает церковь

13:36

Григорий Бакланов попался с новой избранницей - как она выглядит

12:58

Удар по Кремлю и блэкаут в Москве: Тука о целях для дальнобойных средств ВСУ

12:51

Выбрал из-за красоты: участница "Холостяка" раскрыла финалисток шоу

12:50

Более 700 воздушных целей: новые подробности о циничных ударахФото

12:33

"Уже поздно": военкор заявила о "более чем критической" ситуации в Покровске

12:28

"Старшая дочь предложила": Ольга Сумская попала в громкий скандал

Реклама
12:19

Заряжается 160 секунд и служит десятки лет: итальянцы создали супер-батарейку

12:12

Уран откроет границы и приготовит сюрприз: гороскоп на ноябрь 2025 для ДевВидео

12:12

Двойной удар по энергетике: СМИ назвали внутреннюю угрозу для добычи газа

12:02

Как удалить ржавчину на полотенцесушителе: простой, но очень эффективный способВидео

11:33

С ребенком на руках: Тодоренко пришлось пойти на крайние меры

11:24

Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - мучения, Свиньям - разочарования

11:21

Почему 31 октября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

11:13

Гороскоп на ноябрь 2025 для Львов: время менять карьеру и находить любовьВидео

11:06

Погода в Украине резко изменится: в ноябре атакует мороз, снег и новый сюрприз

10:58

Китай может разменять помощь РФ ради сделки с Трампом: СМИ раскрыли сценарий

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Легкие десертыСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять