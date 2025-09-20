Когда Украина станет членом ЕС: Кулеба назвал два ключевых условия

Ключевые условия членства Украины в ЕС:
- Сохранение баланса сил в Европе после расширения Союза
- Решение сельскохозяйственного вопроса
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба очертил главные вызовы, которые должны быть преодолены, чтобы Украина стала членом ЕС. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на Кураже в Киеве, передают Новости.Live.
По его словам, для членства Украины в ЕС прежде всего необходимо, чтобы Западная Европа нашла способ сохранить контроль над европейским проектом после вступления Украины, Молдовы и западных Балкан.
"Если оставить все так, как оно сейчас работает и присоединить нас всех, то ЕС будет существовать, но Западная Европа потеряет контроль", - считает Кулеба.
Второе условие - решение вопроса украинского сельскохозяйственного комплекса, поскольку он несовместим с европейским и может негативно повлиять на фермеров по всей Европе, убежден экс-министр иностранных дел Украины.
"Если Украина входит в нынешнем состоянии в ЕС, то мы просто убиваем всех фермеров по всей Европе. Это, в свою очередь, вызывает реальные революции во Франции, Бельгии, Польше и в других странах. В результате - коллапс в Европе. Поэтому эти две проблемы надо решить и тогда Украина будет в ЕС, потому что (блоком - Главред) принято в 2022 году о том, что Украина - это наше. Поэтому путь в ЕС открыт. Реформы важны, нужны, но это не является определяющим фактором", - объяснил Кулеба.
Как писал Главред, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому Союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.
Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.
Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что сейчас стоит отложить вопрос вступления Украины в НАТО из-за продолжающейся войны, а дискуссии о вступлении государства в Европейский Союз являются преждевременными.
О персоне: Дмитрий Кулеба
Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.
