Путин решил усилить обстрелы Украины: куда планирует бить враг

Марина Фурман
20 сентября 2025, 18:10
Увеличение ударов дронами и ракетами по Украине является обдуманной стратегией Путина.
Путин, ракетный обстрел
Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС, kremlin.ru

  • Путин усиливает обстрелы Украины
  • Диктатор РФ все еще надеется, что Киев начнет переговоры на его условиях

Российский диктатор Владимир Путин чувствует пассивность со стороны президента США Дональда Трампа, поэтому первый решил усилить удары по Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Почему Путин решил усилить атаки на украинские города

По словам лиц, близких к Кремлю, Путин пришел к выводу, что военная эскалация - это лучший способ заставить Украину начать переговоры на его условиях.

Источники в Кремле утверждают, что Путин намерен продолжать атаки на энергетическую инфраструктуру Киева и другие объекты, поскольку считает, что это подрывает обороноспособность Украины и формирует почву для будущих переговоров.

Путин чувствует безнаказанность

В ответ на усиление агрессии России Дональд Трамп на этой неделе выразил свое разочарование в сторону Путина. Президент США даже предложил идею более жестких санкций против Москвы, в частности перекрытие доходов от нефти.

При этом Трамп настаивает, чтобы европейские союзники Киева "приняли сложные меры" прежде чем США сделают шаг. Он призвал страны "Большой семерки" ввести тарифы на Китай и Индию в качестве наказания за покупку российского газа.

Журналисты отмечают, что сдержанность из Вашингтона подбадривают Кремль, который продолжает изнурительную войну, направленную на то, чтобы заставить Украину пойти на уступки.

"Для Путина важно показать Трампу и европейцам, что он все еще может позволить себе эскалацию ситуации. Путин пытается усилить свое влияние на следующий раунд переговоров по Украине, когда бы он ни состоялся", - сказала аналитик по вопросам России из лондонской консалтинговой компании Вита Спивак.

Как будет действовать Путин дальше

Российский диктатор продолжит участвовать в любом диалоге с США, но будет делать то, что считает соответствующим своим интересам.

"Путин стремится к зиме добиться каких-то видимых побед, но пока терпит неудачи на поле боя. Поэтому он прибегает к ядерному шантажу и психологическому давлению, включая массированные бомбардировки", - считает старший научный сотрудник Центра новых евразийских стратегий Николай Петров.

Какие объекты армия Путина будет атаковать зимой - мнение эксперта

Авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап в интервью Главреду спрогнозировал, что россияне уже определили главные объекты для зимних атак по Украине.

По словам эксперта, враг попытается снова бить по нашей энергетической инфраструктуре.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Какими ракетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, российские захватчики в ночь на субботу, 20 сентября, атаковали Украину ракетами и дронами. Во время атаки было попадание в многоэтажку в Днепре, там вспыхнул пожар.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате массированной воздушной атаки РФ погибли три человека. По его информации, враг применил 40 ракет, крылатых и баллистических, и около 580 дронов различных типов.

Напомним, днем ранее Россия выпустила по территории страны почти 90 ударных беспилотников. Большинство из них удалось сбить силами ПВО. Под вражеским ударом оказались шесть областей Украины.

Читайте также:

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин ракетный удар
