Прилеты в девяти областях: РФ била сотнями БпЛА и ракет, Зеленский назвал цели

- В результате атаки РФ погибли три человека, есть раненые
- Враг применил 40 ракет и около 580 дронов
По состоянию на утро субботы, 20 сентября, известно о десятках раненых в результате массированной воздушной атаки РФ, погибли три человека, сообщил президент Владимир Зеленский.
Такие удары – не военная необходимость, а сознательная стратегия России запугивания гражданских, написал он в Telegram.
"По состоянию на данный момент известно о десятках раненых в результате обстрела. Три человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким", - написал Зеленский.
По его информации, враг применил 40 ракет, крылатых и баллистических, и около 580 дронов различных типов.
"Каждый такой удар – это не военная необходимость, а сознательная стратегия России запугивать гражданских и разрушать нашу инфраструктуру. Именно поэтому нужен сильный международный ответ. Украина доказала, что может защищать себя и Европу, но для надежного щита должны действовать вместе: усиливать ПВО, увеличивать поставки оружия, расширять санкции против российской военной машины и сфер, которые ее финансируют. Каждое ограничение России – это спасенные жизни. Спасибо всем, кто помогает и поддерживает нас", - подчеркнул Зеленский.
Последствия обстрела РФ
"Враг применил 40 ракет, крылатых и баллистических, и около 580 дронов разных типов. Спасибо всем нашим воинам, всю ночь защищавшим небо, нашим пилотам F-16, которые сегодня в очередной раз доказали свое мастерство и результативно отработали защиту Украины от крылатых ракет", - отметил президент.
Зеленский написал, что под ударом находились Днепр и область, Николаевская, Черниговская, Запорожская, громады Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей. Целью врага была инфраструктура, жилые районы, гражданские предприятия. В Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку.
Перехват российских дронов: что говорят в ОП
Украина уже располагает дронами-перехватчиками, способными уничтожать реактивные "Шахеды". Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.
По его словам, эффективность перехвата зависит от множества факторов, включая конкретную модель беспилотника, уровень подготовки операторов и погодные условия. Разные типы перехватчиков показывают различную результативность в боевых условиях.
Удары РФ по Украине: новости по теме
Ранее сообщалось о том, что после ночной атаки РФ в Киеве нашли неразорванный дрон. В Шевченковском районе обломки сбитого дрона упали на проезжую часть.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ракета РФ попала в многоэтажку в Днепре, вспыхнул пожар. Во время ночного удара вражеская ракета попала в жилой многоэтажный дом. Стало известно о погибших.
Как писал Главред, ранее из-за атаки российских беспилотников в Бориспольском районе Киевской области произошло возгорание складских помещений. Также последствия вражеской атаки зафиксировали в Бучанском районе.
Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году – командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.
