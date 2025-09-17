РФ определила новые цели для ударов по Украине: куда враг планирует бить зимой

Россияне зимой продолжат атаковать Украину дронами и ракетами.

Эксперт сказал, какие объекты Россия может атаковать зимой / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС

Россияне увеличивают производство дронов

Враг зимой хочет уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины

Российские оккупанты активно наращивают производство дронов типа "Шахед" и определили главные объекты для зимних атак по Украине. Враг попытается снова бить по нашей энергетической инфраструктуре. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

По его словам, основная цель россиян - уничтожение украинских энергетических объектов.

"Это надо абсолютно четко понимать. Вопрос в другом: готовы ли наши объекты к таким атакам и способны ли наши силы ПВО уменьшать их результативность?", - спросил Криволап.

Он подчеркнул, что главное - организовать защиту энергетики. Именно это определит, холодной или теплой будет зима для украинцев.

Чем РФ продолжит наносить удары по Украине

Криволап прогнозирует, что количество "Шахедов" по сравнению с ракетами будет увеличиваться, а количество ракет уменьшится.

При этом, россияне в дальнейшем будут атаковать ракетами типа "Искандер-М" и "Искандер-К". Также активной будет стратегическая авиация врага, но без массированных пусков Х-101.

Еще враг будет пытаться запускать "Калибры" с моря, но погодные условия, а именно штормы будут затруднять их применение.

Какими ракетами Россия атакует Украину / Инфографика: Главред

Продолжит ли Россия провокации в Европе

Криволап также высказал предположение, что Россия в дальнейшем будет организовывать провокации в Польше и Румынии. Также аналогичные действия возможны и в странах Балтии.

"Как на это будут реагировать европейские государства - увидим", - резюмировал авиационный эксперт.

Как писал Главред, в ночь на 17 сентября Россия осуществила массированный удар дронами по железнодорожной инфраструктуре Украины. Враг пытался вывести из строя подстанции, которые питают железнодорожную сеть. Вследствие вражеской атаки около 50 поездов следовали с задержкой.

Этой же ночью Россия атаковала объекты инфраструктуры на Кировоградщине. Частично обесточены областной центр и 44 села Александровской СТГ.

Днем ранее армия Путина атаковала ударным беспилотником Харьков. В ГСЧС Украины сообщили, что российские войска попали по зданию учебного заведения Харькова. В результате попадания повреждена кровля, возник пожар на площади 150 кв. м.

О персоне: Константин Криволап Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

