РФ определила новые цели для ударов по Украине: куда враг планирует бить зимой

Ключевые тезисы:
- Россияне увеличивают производство дронов
- Враг зимой хочет уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины
Российские оккупанты активно наращивают производство дронов типа "Шахед" и определили главные объекты для зимних атак по Украине. Враг попытается снова бить по нашей энергетической инфраструктуре. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.
По его словам, основная цель россиян - уничтожение украинских энергетических объектов.
"Это надо абсолютно четко понимать. Вопрос в другом: готовы ли наши объекты к таким атакам и способны ли наши силы ПВО уменьшать их результативность?", - спросил Криволап.
Он подчеркнул, что главное - организовать защиту энергетики. Именно это определит, холодной или теплой будет зима для украинцев.
Чем РФ продолжит наносить удары по Украине
Криволап прогнозирует, что количество "Шахедов" по сравнению с ракетами будет увеличиваться, а количество ракет уменьшится.
При этом, россияне в дальнейшем будут атаковать ракетами типа "Искандер-М" и "Искандер-К". Также активной будет стратегическая авиация врага, но без массированных пусков Х-101.
Еще враг будет пытаться запускать "Калибры" с моря, но погодные условия, а именно штормы будут затруднять их применение.
Продолжит ли Россия провокации в Европе
Криволап также высказал предположение, что Россия в дальнейшем будет организовывать провокации в Польше и Румынии. Также аналогичные действия возможны и в странах Балтии.
"Как на это будут реагировать европейские государства - увидим", - резюмировал авиационный эксперт.
Смотрите видео, где Криволап рассказывает об объектах, которые РФ может атаковать зимой:
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как писал Главред, в ночь на 17 сентября Россия осуществила массированный удар дронами по железнодорожной инфраструктуре Украины. Враг пытался вывести из строя подстанции, которые питают железнодорожную сеть. Вследствие вражеской атаки около 50 поездов следовали с задержкой.
Этой же ночью Россия атаковала объекты инфраструктуры на Кировоградщине. Частично обесточены областной центр и 44 села Александровской СТГ.
Днем ранее армия Путина атаковала ударным беспилотником Харьков. В ГСЧС Украины сообщили, что российские войска попали по зданию учебного заведения Харькова. В результате попадания повреждена кровля, возник пожар на площади 150 кв. м.
Другие новости:
- Речь не только о Запорожской станции: МАГАТЭ заявило об угрозе для АЭС Украины
- Россия готовит новое наступление осенью: эксперт раскрыл главное направление удара
- После саботажа РФ Мерц объявил ключевое условие для мирного соглашения по Украине
О персоне: Константин Криволап
Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред