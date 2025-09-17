После саботажа РФ Мерц объявил ключевое условие для мирного соглашения по Украине

Немецкий канцлер назвал пункт, который должен обязательно учитываться при заключении мирного договора.

По словам канцлера, без соблюдения ключевого условия мирный договор заключать нет смысла / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Что сказал Мерц:

Путин устроил саботаж

Россия хочет дестабилизировать Европу

Мирный договор не может нарушать территориальную целостность Украины

Страна-агрессор Россия нарушила воздушное пространство Польши и Румынии. Это, по словам канцлера Германии Фридриха Мерца, является частью длительной тенденции проверки границ и саботажа со стороны кремлевского диктатора Владимира Путина.

Как пишет Reuters, об этом немецкий чиновник заявил сегодня, 17 сентября, выступая в Бундестаге. Такое поведение России направлено на то, чтобы дестабилизировать свободные европейские общества.

Германия настаивает на справедливом мире для Киева

Кремль своими действиями показывает, что мир должен стоять на своем и поддержать только идею справедливого мира, а не выгодную россиянам паузу. Поэтому при заключении мирного договора должно обязательно учитываться одно условие.

Мерц отметил, что соглашение между Москвой и Киевом может быть заключено не за счет политического суверенитета или территориальной целостности Украины.

"Продиктованный мир, мир без свободы, побудил бы Путина искать свою следующую цель", - подчеркнул канцлер Германии.

Что нужно для заключения мирного соглашения

Главред писал, что по словам народного депутата от "Слуги народа", председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко, чтобы заключить мирное соглашение между Украиной и Россией, необходимо решить ряд вопросов.

Среди них: территориальная целостность, репарации и ответственность военных преступников. Нардеп считает, что этот процесс может длиться десятилетиями.

Мирный договор между РФ и Украиной - последние новости

Напомним, Главред писал, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией обе стороны неизбежно будут вынуждены идти на компромиссы.

Ранее Владимир Фесенко заявил, что Россия больше заинтересована в заключении мирного договора с Украиной. Киеву же больше выгодно соглашение о прекращении огня.

Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что верит в то, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено до конца года или даже раньше.

Другие новости:

