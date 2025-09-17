Укр
После саботажа РФ Мерц объявил ключевое условие для мирного соглашения по Украине

Анна Косик
17 сентября 2025, 12:28
Немецкий канцлер назвал пункт, который должен обязательно учитываться при заключении мирного договора.
По словам канцлера, без соблюдения ключевого условия мирный договор заключать нет смысла / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Что сказал Мерц:

  • Путин устроил саботаж
  • Россия хочет дестабилизировать Европу
  • Мирный договор не может нарушать территориальную целостность Украины

Страна-агрессор Россия нарушила воздушное пространство Польши и Румынии. Это, по словам канцлера Германии Фридриха Мерца, является частью длительной тенденции проверки границ и саботажа со стороны кремлевского диктатора Владимира Путина.

Как пишет Reuters, об этом немецкий чиновник заявил сегодня, 17 сентября, выступая в Бундестаге. Такое поведение России направлено на то, чтобы дестабилизировать свободные европейские общества.

Германия настаивает на справедливом мире для Киева

Кремль своими действиями показывает, что мир должен стоять на своем и поддержать только идею справедливого мира, а не выгодную россиянам паузу. Поэтому при заключении мирного договора должно обязательно учитываться одно условие.

Мерц отметил, что соглашение между Москвой и Киевом может быть заключено не за счет политического суверенитета или территориальной целостности Украины.

"Продиктованный мир, мир без свободы, побудил бы Путина искать свою следующую цель", - подчеркнул канцлер Германии.

Что нужно для заключения мирного соглашения

Главред писал, что по словам народного депутата от "Слуги народа", председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко, чтобы заключить мирное соглашение между Украиной и Россией, необходимо решить ряд вопросов.

Среди них: территориальная целостность, репарации и ответственность военных преступников. Нардеп считает, что этот процесс может длиться десятилетиями.

Мирный договор между РФ и Украиной - последние новости

Напомним, Главред писал, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией обе стороны неизбежно будут вынуждены идти на компромиссы.

Ранее Владимир Фесенко заявил, что Россия больше заинтересована в заключении мирного договора с Украиной. Киеву же больше выгодно соглашение о прекращении огня.

Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что верит в то, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено до конца года или даже раньше.

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

23:57

"Фламинго" может стать новым "Томагавком" - эксперт сделал интригующий прогноз

