После саботажа РФ Мерц объявил ключевое условие для мирного соглашения по Украине

Что сказал Мерц:
- Путин устроил саботаж
- Россия хочет дестабилизировать Европу
- Мирный договор не может нарушать территориальную целостность Украины
Страна-агрессор Россия нарушила воздушное пространство Польши и Румынии. Это, по словам канцлера Германии Фридриха Мерца, является частью длительной тенденции проверки границ и саботажа со стороны кремлевского диктатора Владимира Путина.
Как пишет Reuters, об этом немецкий чиновник заявил сегодня, 17 сентября, выступая в Бундестаге. Такое поведение России направлено на то, чтобы дестабилизировать свободные европейские общества.
Германия настаивает на справедливом мире для Киева
Кремль своими действиями показывает, что мир должен стоять на своем и поддержать только идею справедливого мира, а не выгодную россиянам паузу. Поэтому при заключении мирного договора должно обязательно учитываться одно условие.
Мерц отметил, что соглашение между Москвой и Киевом может быть заключено не за счет политического суверенитета или территориальной целостности Украины.
"Продиктованный мир, мир без свободы, побудил бы Путина искать свою следующую цель", - подчеркнул канцлер Германии.
Что нужно для заключения мирного соглашения
Главред писал, что по словам народного депутата от "Слуги народа", председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко, чтобы заключить мирное соглашение между Украиной и Россией, необходимо решить ряд вопросов.
Среди них: территориальная целостность, репарации и ответственность военных преступников. Нардеп считает, что этот процесс может длиться десятилетиями.
Мирный договор между РФ и Украиной - последние новости
Напомним, Главред писал, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией обе стороны неизбежно будут вынуждены идти на компромиссы.
Ранее Владимир Фесенко заявил, что Россия больше заинтересована в заключении мирного договора с Украиной. Киеву же больше выгодно соглашение о прекращении огня.
Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что верит в то, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено до конца года или даже раньше.
