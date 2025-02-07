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Почему Украине выгодно прекращение огня, а не мирный договор с РФ

Анна Ярославская
7 февраля 2025, 03:31
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Статус договора не имеет большого значения. Главное для Киева - не взять на себя политические обязательства.
Владимир Фесенко, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Кремль больше заинтересован в заключении мирного договора, чем Украина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, сайт Кремля

Вы узнаете:

  • Зачем России нужен мирный договор
  • Почему Украине выгодней заключить перемирие

Россия больше заинтересована в заключении мирного договора с Украиной. Киеву же больше выгодно соглашение о прекращении огня. Об этом в интервью Главреду. сказал глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

"Все эти разговоры о мирном договоре - это отдельная история. Ни один большой мирный договор не будет гарантией мира. Вообще ни одна договоренность с Россией не будет гарантией устойчивого и длительного мира. Как это ни парадоксально, нас больше устраивает именно договоренность о прекращении огня. Только она может касаться непосредственно прекращения боевых действий - как на суше, так и в воздухе и на море. Это важно", - сказал политолог.

По его словам, Кремль больше заинтересован в заключении мирного договора, поскольку хочет закрепить в нем политические уступки Украины, а именно: отказ от НАТО, нейтральный статус, ограничения для армии, так называемую денацификацию.

"У них длинный список требований. Он не является официальным, но уже озвучивается. Это то, что уже было озвучено, но могут появиться и новые требования. Поэтому нам не выгодно брать на себя никакие политические обязательства. Конечно, можно сказать, что перемирие нестабильно, а мирный договор - это что-то более надежное. Но история знает множество случаев, когда мирные договоры не спасали от новых конфликтов", - отметил Фесенко.

Политолог считает, что статус договора не имеет большого значения.

"Для нас главное - не взять на себя политические обязательства. Только договоренность о прекращении огня. А дальше - сдерживание России от новой агрессии за счет сильного военного потенциала", - считает Фесенко.

Смотрите видео - Интервью Владимира Фесенко Главреду о перспективах мирных переговоров:

Завершение войны в Украине - последние новости:

Президент США Дональд Трамп еще не имеет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта: один будет касаться членства Украины в НАТО, второй - заморозку боевых действий.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что ведет конструктивные разговоры и с Украиной, и с Россией, и выразил надежду, что скоро война между двумя странами закончится.

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Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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