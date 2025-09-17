В одной области Украины объявили принудительную эвакуацию: кому нужно уехать

Принудительную эвакуацию в Синельниковском районе ввели впервые в апреле 2025 года.

https://glavred.info/ukraine/v-odnoy-oblasti-ukrainy-obyavili-prinuditelnuyu-evakuaciyu-komu-nuzhno-uehat-10698797.html Ссылка скопирована

Эвакуация в Днепропетровской области / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

В Днепропетровской области расширили зону принудительной эвакуации

Она касается более чем 1300 детей и их родителей или опекунов

Эвакуация охватит жителей 18 населенных пунктов

В Синельниковском районе Днепропетровской области расширили зону принудительной эвакуации. Она касается детей вместе с родителями или законными опекунами. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Известно, что соответствующее решение приняли на заседании профильного Координационного штаба под председательством вице-премьер-министра по восстановлению, министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

видео дня

"Вместе со всеми государственными структурами и громадами должны обеспечить, чтобы процесс эвакуации происходил быстро, организованно и безопасно. Особенно важно позаботиться о детях, людях с инвалидностью и тех, кто не может самостоятельно передвигаться", - подчеркнул он.

Стоит заметить, что принудительная эвакуация касается более чем 1300 детей. Она охватит жителей 18 населенных пунктов Покровской громады: сел Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Вольное, Водяное, Гай, Добропасово, Левадное, Новоалександровка, Новоскелеванное, Александровка, Отришки, Писанцы, Скотоватое, Старокасяновское, Черненково и поселка Покровское.

Что важно, принудительную эвакуацию в Синельниковском районе ввели впервые в апреле 2025 года из-за постоянных вражеских обстрелов. С тех пор вывезли более 3300 детей.

Наступление РФ на Днепропетровскую область

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан говорил, что дойти до Днепра - это очень сложная операция для РФ, даже невозможная.

"Если на Днепропетровщине и есть какая-то угроза, то той же Межевой, но это недалеко от Покровска. То есть угроза есть для трансграничных с Донецкой и Запорожской областями территорий Днепропетровской области", - считает он.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев говорил, что боевые действия на территории Днепропетровской области являются частью стратегии российских войск по созданию так называемых санитарных зон вдоль украинской границы.

Также известно, что батальон "Шквал", входящий в состав полка "Скала", успешно провел боевую операцию и освободил село Филия, расположенное на административной границе между Днепропетровской и Донецкой областями.

В то же время, начальник вооружения 110-й отдельной механизированной бригады майор Илья Стрюк заявлял, что российские оккупанты готовятся к наступательным действиям на Запорожском направлении. В частности, враг прощупывает слабые места в обороне украинских бойцов на правом фланге.

Читайте также:

О персоне: Алексей Кулеба Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) - украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель Руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред