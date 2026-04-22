Эти вещи не выйдут из моды: 5 стильных находок, неподвластных времени

Базовый гардероб в 2026 году — это не количество вещей, а их качество и универсальность. В противовес изменчивым трендам и fast fashion существуют решения, которые будут выглядеть актуально и стильно на протяжении многих лет. Главред расскажет, какие вещи не выйдут из моды.
Кожаный жакет
Обычные кожаные куртки часто выглядят банально, а их фасоны быстро теряют актуальность. Вместо них дизайнер Андре Тан рекомендует выбрать жакет из натуральной кожи — он выигрышно смотрится на фигуре, структурирует ее и легко вписывается в капсульный гардероб на долгие годы.
"Он не только подчеркнет вашу фигуру, но и подойдет ко всему-всем-всем", — отмечает дизайнер.
Кожаный плащ
Еще одной прекрасной альтернативой кожаным курткам станет плащ из того же материала. Это более статусная и долговечная альтернатива куртке.
"Эта вещь точно прослужит вам не менее 10 лет и будет очень красиво "вытягивать" силуэт", — подчеркивает Андре Тан.
Плащ не только выглядит стильно и прослужит долго, но и станет роскошным акцентом любого образа.
Шелковый топ
Андре Тан отмечает — дешевые топы из полиэстера и кружева уже отжили свое трендовое время. В то же время существует альтернатива, которая будет актуальна всегда, — это стильный шелковый топ.
"Он точно будет с вами вечно. Это, как говорится, "old money" навсегда", — высказался дизайнер.
Такой элемент гардероба легко сочетается с жакетами, юбками или джинсами, создавая стильные образы с минимальными усилиями.
Жакет с приподнятыми лацканами
Еще одна ошибка в гардеробе — экспериментальные фасоны жакетов, которые быстро выходят из моды. Модели с непонятными лацканами или без четкой формы выглядят неактуально и удешевляют образ. Даже жакеты в китайском стиле, которые сейчас выпускает почти каждый бренд, через несколько сезонов забудутся.
Вместо этого дизайнер советует выбирать классический жакет с правильным кроем — он формирует силуэт и придает элегантности.
"Лучше выбрать обычный базовый жакет с поднятым лацканом. Он и стильнее, и значительно лучше смотрится", — считает эксперт.
Классические ботильоны
Модные, но слишком специфические модели обуви — еще один риск для стиля. Например, ботильоны с широким голенищем могут выглядеть эффектно, но быстро теряют актуальность.
"А ботильоны с широким голенищем можно заменить на базовые ботильоны, которые точно подойдут ко всему-всем-всем", — советует Андре Тан.
Гораздо практичнее выбрать классические ботильоны без яркого декора и на удобном каблуке — они универсальны и подходят практически к любому образу.
Как выглядеть стильно — советы дизайнера
Чтобы избежать ошибок в стиле и сформировать капсульный гардероб на долгие годы, стоит придерживаться простых принципов:
- инвестируйте в качественные базовые вещи
- выбирайте натуральные ткани
- отдавайте предпочтение классическим силуэтам
- избегайте мимолетных трендов
- ищите вдохновение в стиле old money
Мода вне времени — советы Андре Тана:
Вас может заинтересовать:
- Какие платья будут в моде в 2026 году: Андре Тан продемонстрировал трендовые модели
- 6 вещей, выдающих неряшливого человека: как исправить ошибки и выглядеть стильно
- Как Елизавета II сохраняла молодость: 7 королевских советов, проверенных 100-летием
О личности: Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя — Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins college of Art в Великобритании, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, создавшим коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.
