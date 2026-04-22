Эти вещи не выйдут из моды: 5 стильных находок, неподвластных времени

Дизайнер Андре Тан назвал вещи, которые прослужат верой и правдой и будут выглядеть актуально вне времени.

Стильные вещи вне времени

Базовый гардероб в 2026 году — это не количество вещей, а их качество и универсальность. В противовес изменчивым трендам и fast fashion существуют решения, которые будут выглядеть актуально и стильно на протяжении многих лет. Главред расскажет, какие вещи не выйдут из моды.

Кожаный жакет

Обычные кожаные куртки часто выглядят банально, а их фасоны быстро теряют актуальность. Вместо них дизайнер Андре Тан рекомендует выбрать жакет из натуральной кожи — он выигрышно смотрится на фигуре, структурирует ее и легко вписывается в капсульный гардероб на долгие годы.

"Он не только подчеркнет вашу фигуру, но и подойдет ко всему-всем-всем", — отмечает дизайнер.

Кожаный жакет

Кожаный плащ

Еще одной прекрасной альтернативой кожаным курткам станет плащ из того же материала. Это более статусная и долговечная альтернатива куртке.

"Эта вещь точно прослужит вам не менее 10 лет и будет очень красиво "вытягивать" силуэт", — подчеркивает Андре Тан.

Плащ не только выглядит стильно и прослужит долго, но и станет роскошным акцентом любого образа.

Кожаный плащ

Шелковый топ

Андре Тан отмечает — дешевые топы из полиэстера и кружева уже отжили свое трендовое время. В то же время существует альтернатива, которая будет актуальна всегда, — это стильный шелковый топ.

"Он точно будет с вами вечно. Это, как говорится, "old money" навсегда", — высказался дизайнер.

Такой элемент гардероба легко сочетается с жакетами, юбками или джинсами, создавая стильные образы с минимальными усилиями.

Шелковый топ

Жакет с приподнятыми лацканами

Еще одна ошибка в гардеробе — экспериментальные фасоны жакетов, которые быстро выходят из моды. Модели с непонятными лацканами или без четкой формы выглядят неактуально и удешевляют образ. Даже жакеты в китайском стиле, которые сейчас выпускает почти каждый бренд, через несколько сезонов забудутся.

Вместо этого дизайнер советует выбирать классический жакет с правильным кроем — он формирует силуэт и придает элегантности.

"Лучше выбрать обычный базовый жакет с поднятым лацканом. Он и стильнее, и значительно лучше смотрится", — считает эксперт.

Жакет с приподнятыми лацканами

Классические ботильоны

Модные, но слишком специфические модели обуви — еще один риск для стиля. Например, ботильоны с широким голенищем могут выглядеть эффектно, но быстро теряют актуальность.

"А ботильоны с широким голенищем можно заменить на базовые ботильоны, которые точно подойдут ко всему-всем-всем", — советует Андре Тан.

Гораздо практичнее выбрать классические ботильоны без яркого декора и на удобном каблуке — они универсальны и подходят практически к любому образу.

Классические ботильоны

Как выглядеть стильно — советы дизайнера

Чтобы избежать ошибок в стиле и сформировать капсульный гардероб на долгие годы, стоит придерживаться простых принципов:

инвестируйте в качественные базовые вещи

выбирайте натуральные ткани

отдавайте предпочтение классическим силуэтам

избегайте мимолетных трендов

ищите вдохновение в стиле old money

Мода вне времени — советы Андре Тана:

О личности: Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя — Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins college of Art в Великобритании, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, создавшим коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.

