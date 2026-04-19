6 признаков неряшливого человека: как исправить ошибки и выглядеть стильно

Простые правила и внимание к деталям выведут ваш образ на новый уровень.

Признаки неряшливого образа / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Что делает образ неряшливым

Как исправить ошибки в стиле

Даже самый дорогой гардероб может выглядеть неаккуратно, если не обращать внимания на детали. Главред расскажет, какие ошибки в стиле чаще всего портят впечатление от образа и выдают неряшливость.

Грязная обувь

Стилист Мария Швец считает, что первой вещью, которая выдает неряшливость, является обувь. Именно она первая бросается в глаза и формирует общее впечатление.

"Нюансы, которые испортят даже самый стильный образ. Первое — это грязная обувь и подошва, особенно на белых кроссовках", — отмечает Мария Швец.

Чтобы этого избежать, стоит регулярно чистить обувь специальными средствами и следить за состоянием подошвы.

Грязные кроссовки / фото: pexels.com

Некачественные сумки

Один из ключевых факторов, портящих женский образ, — дешевые аксессуары, утратившие свой вид. Сумки из тонкого заменителя быстро изнашиваются: трескаются, заламываются и выглядят неаккуратно. Лучше инвестировать в одну качественную модель из натуральной кожи или хорошего экоматериала — она прослужит дольше и сделает образ более опрятным.

Потрепанная фурнитура

Поцарапанные замки, облупившиеся пуговицы или потертые пряжки мгновенно выдают неаккуратность. Если фурнитура потеряла вид, лучше заменить ее или подумать о покупке новой вещи.

Верхняя одежда из полиэстера

Качественное пальто — обязательный предмет базового гардероба 2026 года. Но верхняя одежда из 100% полиэстера выглядит дешево из-за характерного блеска, быстро изнашивается и почти не греет. Стоит выбирать модели с содержанием шерсти не менее 40–50% — они будут действительно теплыми и лучше держат форму.

Какие вещи портят образ в 2026 году / фото: pexels.com

Бесформенный пиджак

Еще одно распространенное заблуждение — пиджак из тонкой ткани, который "висит" на фигуре. Современный пиджак должен формировать силуэт и создавать эффект собранного образа. Плотная ткань, четкая линия плеча и подкладка — ключ к стильному образу.

Неправильное белье

Нижнее белье, которое сдавливает или выделяется под одеждой, может испортить даже идеальный наряд.

"И последнее — это белье, которое сдавливает тебя во всех возможных местах — это видно под одеждой", — отмечает стилистка.

Как правильно выбрать белье? Присмотритесь к бесшовным вариантам телесного цвета, которые не создают лишнего рельефа и позволяют одежде сидеть идеально.

Как выглядеть опрятно

Чтобы избежать досадных ошибок в своих образах и выглядеть опрятно каждый день:

следите за чистотой обуви

выбирайте качественные аксессуары

обращайте внимание на детали и фурнитуру

проверяйте состав тканей

выбирайте структурированные вещи

носите правильное белье

Стиль — это не только тренды, но прежде всего внимание к деталям. Именно они формируют впечатление и помогают выглядеть дорого и ухоженно каждый день.

Об авторе: Мария Швец Мария Швец — персональный стилист и блогер. В своих соцсетях дает стильные советы, помогает разобраться с гардеробом и обзор модных новинок.

