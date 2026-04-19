6 признаков неряшливого человека: как исправить ошибки и выглядеть стильно

Кристина Трохимчук
19 апреля 2026, 16:12
Простые правила и внимание к деталям выведут ваш образ на новый уровень.
Неопрятный вид — признак
Признаки неряшливого образа / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Что делает образ неряшливым
  • Как исправить ошибки в стиле

Даже самый дорогой гардероб может выглядеть неаккуратно, если не обращать внимания на детали. Главред расскажет, какие ошибки в стиле чаще всего портят впечатление от образа и выдают неряшливость.

Грязная обувь

Стилист Мария Швец считает, что первой вещью, которая выдает неряшливость, является обувь. Именно она первая бросается в глаза и формирует общее впечатление.

"Нюансы, которые испортят даже самый стильный образ. Первое — это грязная обувь и подошва, особенно на белых кроссовках", — отмечает Мария Швец.

Чтобы этого избежать, стоит регулярно чистить обувь специальными средствами и следить за состоянием подошвы.

Грязные кроссовки
Грязные кроссовки / фото: pexels.com

Некачественные сумки

Один из ключевых факторов, портящих женский образ, — дешевые аксессуары, утратившие свой вид. Сумки из тонкого заменителя быстро изнашиваются: трескаются, заламываются и выглядят неаккуратно. Лучше инвестировать в одну качественную модель из натуральной кожи или хорошего экоматериала — она прослужит дольше и сделает образ более опрятным.

Потрепанная фурнитура

Поцарапанные замки, облупившиеся пуговицы или потертые пряжки мгновенно выдают неаккуратность. Если фурнитура потеряла вид, лучше заменить ее или подумать о покупке новой вещи.

Верхняя одежда из полиэстера

Качественное пальто — обязательный предмет базового гардероба 2026 года. Но верхняя одежда из 100% полиэстера выглядит дешево из-за характерного блеска, быстро изнашивается и почти не греет. Стоит выбирать модели с содержанием шерсти не менее 40–50% — они будут действительно теплыми и лучше держат форму.

Какие вещи портят образ в 2026 году
Какие вещи портят образ в 2026 году / фото: pexels.com

Бесформенный пиджак

Еще одно распространенное заблуждение — пиджак из тонкой ткани, который "висит" на фигуре. Современный пиджак должен формировать силуэт и создавать эффект собранного образа. Плотная ткань, четкая линия плеча и подкладка — ключ к стильному образу.

Неправильное белье

Нижнее белье, которое сдавливает или выделяется под одеждой, может испортить даже идеальный наряд.

"И последнее — это белье, которое сдавливает тебя во всех возможных местах — это видно под одеждой", — отмечает стилистка.

Как правильно выбрать белье? Присмотритесь к бесшовным вариантам телесного цвета, которые не создают лишнего рельефа и позволяют одежде сидеть идеально.

Как выглядеть опрятно

Чтобы избежать досадных ошибок в своих образах и выглядеть опрятно каждый день:

  • следите за чистотой обуви
  • выбирайте качественные аксессуары
  • обращайте внимание на детали и фурнитуру
  • проверяйте состав тканей
  • выбирайте структурированные вещи
  • носите правильное белье

Стиль — это не только тренды, но прежде всего внимание к деталям. Именно они формируют впечатление и помогают выглядеть дорого и ухоженно каждый день.

Советы от стилиста Марии Швец — смотрите видео:

Вас может заинтересовать:

Об авторе: Мария Швец

Мария Швец — персональный стилист и блогер. В своих соцсетях дает стильные советы, помогает разобраться с гардеробом и обзор модных новинок.

Встреча Зеленского с Путиным: Сибига назвал вероятное место и раскрыл детали

Встреча Зеленского с Путиным: Сибига назвал вероятное место и раскрыл детали

18:05Украина
"Очень позорный случай": глава патрульной полиции Украины подал в отставку

"Очень позорный случай": глава патрульной полиции Украины подал в отставку

17:42Украина
В Чернигове неизвестные устроили перестрелку посреди улицы — что известно

В Чернигове неизвестные устроили перестрелку посреди улицы — что известно

17:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдых

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдых

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

Последние новости

18:05

Встреча Зеленского с Путиным: Сибига назвал вероятное место и раскрыл детали

17:42

4 знака зодиака, которые расцветают на пенсии: живут лучше всех

17:42

"Очень позорный случай": глава патрульной полиции Украины подал в отставку

17:26

В Чернигове неизвестные устроили перестрелку посреди улицы — что известно

17:20

Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля: Ракам - сюрприз, Рыбам - впечатления

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
17:14

"Режим свекрови включился": Алина Гросу показала сына и мужа, которого скрывает

17:13

На фронте погиб известный режиссер: он считался пропавшим без вести

16:52

Россияне приближаются к позициям ВСУ: названо "горячее" направление фронта

16:38

Ужас Чернобыля: спустя 40 лет после катастрофы страдают животные

Реклама
16:30

ВСУ продолжают состязание с оккупантами по трем ключевым направлениям – Сырский

16:15

Вместо шампуня — черный хлеб: необычные методы ухода за волосами из СССР

16:14

На Днепр надвигается дождевой циклон с резким похолоданием — прогноз на неделю

16:12

6 признаков неряшливого человека: как исправить ошибки и выглядеть стильноВидео

15:55

РФ готовит второй фронт против Украины: неожиданный прогноз нового удара

15:31

Четырем знакам зодиака улыбнется удача - Вселенная подготовила для них подарок

15:11

Ставка на прорыв: на одном из направлений враг усилил давление, что говорят в ВСУ

15:09

Быстрая "смерть" аккумулятора: основные ошибки, которые разрушают батарею смартфона

15:07

Отставки, проверки и оружие для гражданских: что изменится после стрельбы в Киеве

15:05

Циклон из Румынии несет шторм на Львовщину: когда ожидается сильная непогода

15:01

"Боролись до последнего вздоха": Подкопаева впервые вышла на связь после потери

Реклама
14:47

Невесту облили черной краской: что скрывает свадебный скандал

14:08

Это может привести к бедности и ссорам: когда категорически нельзя ходить в гости

14:05

Украинские СБС уникальным образом уничтожили "Шахед" посреди моря

14:00

Всего две подкормки и смородина как отборная: садовник раскрыл рецептВидео

13:52

Собака увидела хозяина на экране: реакция животного поразила всехВидео

13:25

"Услышали крики и забежали": семья звезды "Лиги смеха" чудом спаслась от теракта в Киеве

13:11

Как сказать на украинском "начал за здоровье, закончил за упокой" - правильный вариантВидео

13:02

"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

12:45

Воры украли египетский артефакт, не зная о проклятии: чем это обернулось

12:19

Китайский гороскоп на завтра, 20 апреля: Лошадям - одержимость, Петухам - успех

11:54

Конец зависимости: Украина запускает план "Б" без поддержки США — The Atlantic

11:47

Сколько будут стоить доллар и евро в Украине до 26 апреля - прогноз банкира

11:22

Прилетели "Нептуны": Силы обороны атаковали важный завод в РФФото

11:14

Счастливая женщина была в ужасе после ДНК-теста: раскол в семьеВидео

11:14

Раньше весила 135 кг: похудевшая солистка KAZKA показала роскошную фигуру

10:58

Зеленский назвал сумму, которую РФ выкачивает из нефти на новые удары по Украине

10:04

"Это больно": Катя Кузнецова сделала признание о разрыве с мужем-россиянином

09:58

Дроны летели с 8 направлений: Воздушные силы раскрыли подробности атаки

09:51

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

08:53

Чернигов массированно атаковали БПЛА - погиб 16-летний юноша, есть раненыеФото

Реклама
08:10

Не случившаяся блокада Ирана: Эйдман рассказал, что на самом деле хотел Трампмнение

07:56

Ракеты ударили по Таганрогу: вспыхнул пожар, в небе - столб черного дыма

06:31

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдыхВидео

05:10

Четыре знака зодиака сберегут деньги и привлекут удачу: кто среди счастливчиков

04:30

"Мой взрослый красавчик": Боржемская показала взрослого сына

03:35

Сколько раз в день нужно кормить кота: чаще, чем многим кажетсяВидео

03:16

Как долго кот может быть сам дома на самом деле: ветеринары удивили ответом

01:10

Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

18 апреля, суббота
23:45

Террориста взяли штурмом: в КОРД раскрыли детали ликвидации "киевского стрелка"

22:47

Видела из окна: украинские звезды ошарашены терактом в Киеве

