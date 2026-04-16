Чем пахнет Ольга Сумская: взрыв женственности и ароматы для покорения сердец

Известная украинская актриса Ольга Сумская считает, что духи могут не только подчеркнуть шарм женщины, но и стать оружием для завоевания сердца избранника. Главред расскажет, какие ароматы понравились звезде настолько, что оказались в ее парфюмерном гардеробе.
Parfums De Marly "Delina"
Как сообщает NV.Life, один из главных фаворитов актрисы — Delina от Parfums de Marly. Это утонченный цветочный аромат, который сочетает в себе нежность и насыщенность. Актриса призналась, что уже не впервые покупает себе новый флакон.
"Parfums De Marly Delina — у меня уже четвертый флакончик, потому что я их очень люблю", — признается Сумская.
Композиция открывается сочными нотами личи, ревеня и бергамота, переходит в сердце из турецкой розы и пиона, а завершается теплой базой из ванили, кедра и ветивера. Это идеальный вариант для романтических образов и особых событий.
Hermès "Un Jardin sur le Nil"
Еще один любимый аромат актрисы — Un Jardin sur le Nil от Hermès. Это унисекс-композиция, которая идеально подходит для теплого времени года. Сумская привыкла менять свой аромат в зависимости от сезона.
"Мои фавориты среди ароматов — это нишевая парфюмерия, отдельно для холодного времени года и совсем другие для теплого", — рассказала Ольга.
Аромат раскрывается свежими нотами грейпфрута, зеленого манго и томата, в сердце звучат цветочные аккорды лотоса и гиацинта, а база из мускуса и ириса придает глубину. Этот парфюм создает ощущение легкости и чистоты — идеально для повседневного использования.
Montale "Roses Musk"
Roses Musk от Montale — еще один аромат, который, по словам актрисы, не оставляет равнодушными ее поклонников. Композиция минималистичная, но очень эффектная: роза, мускус и жасмин. Он прекрасно подходит для тех, кто любит чистые, цветочные и в то же время стойкие духи с ярким шлейфом.
"Главное — почувствовать свой аромат, не покупать хаотично, нанести на кожу, походить с ним, познакомиться", — советует Сумская.
Сколько стоят любимые духи Ольги Сумской
Парфюмерные предпочтения актрисы относятся к нишевому и премиум-сегменту:
- Parfums de Marly Delina — от 11 600 грн
- Hermès Un Jardin sur le Nil — от 2 200 грн
- Montale Roses Musk — от 3 100 грн
Какой парфюмерный стиль у Ольги Сумской
Актриса выбирает ароматы, которые подчеркивают ее женственность и харизму:
- цветочные композиции с розой и пионом
- свежие фруктово-зеленые аккорды
- мускусные и древесные базы со стойким шлейфом
Парфюмерный стиль Ольги Сумской — это баланс нежности, элегантности и глубины. Ее любимые ароматы не слишком яркие, но оставляют после себя незабываемый шлейф.
О личности: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
