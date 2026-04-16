Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Чем пахнет Ольга Сумская: взрыв женственности и ароматы для покорения сердец

Кристина Трохимчук
16 апреля 2026, 16:14
Актриса выбирает ароматы, которые соответствуют её настроению и внутреннему миру.
Ольга Сумская — духи / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

  • Какие духи использует Ольга Сумская
  • Как актриса выбирает ароматы

Известная украинская актриса Ольга Сумская считает, что духи могут не только подчеркнуть шарм женщины, но и стать оружием для завоевания сердца избранника. Главред расскажет, какие ароматы понравились звезде настолько, что оказались в ее парфюмерном гардеробе.

Рекомендуем:

Parfums De Marly "Delina"

Как сообщает NV.Life, один из главных фаворитов актрисы — Delina от Parfums de Marly. Это утонченный цветочный аромат, который сочетает в себе нежность и насыщенность. Актриса призналась, что уже не впервые покупает себе новый флакон.

"Parfums De Marly Delina — у меня уже четвертый флакончик, потому что я их очень люблю", — признается Сумская.

Композиция открывается сочными нотами личи, ревеня и бергамота, переходит в сердце из турецкой розы и пиона, а завершается теплой базой из ванили, кедра и ветивера. Это идеальный вариант для романтических образов и особых событий.

Ольга Сумская выбирает цветочные ароматы / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Hermès "Un Jardin sur le Nil"

Еще один любимый аромат актрисы — Un Jardin sur le Nil от Hermès. Это унисекс-композиция, которая идеально подходит для теплого времени года. Сумская привыкла менять свой аромат в зависимости от сезона.

"Мои фавориты среди ароматов — это нишевая парфюмерия, отдельно для холодного времени года и совсем другие для теплого", — рассказала Ольга.

Аромат раскрывается свежими нотами грейпфрута, зеленого манго и томата, в сердце звучат цветочные аккорды лотоса и гиацинта, а база из мускуса и ириса придает глубину. Этот парфюм создает ощущение легкости и чистоты — идеально для повседневного использования.

Montale "Roses Musk"

Roses Musk от Montale — еще один аромат, который, по словам актрисы, не оставляет равнодушными ее поклонников. Композиция минималистичная, но очень эффектная: роза, мускус и жасмин. Он прекрасно подходит для тех, кто любит чистые, цветочные и в то же время стойкие духи с ярким шлейфом.

"Главное — почувствовать свой аромат, не покупать хаотично, нанести на кожу, походить с ним, познакомиться", — советует Сумская.

Ольга Сумская — любимые духи / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Сколько стоят любимые духи Ольги Сумской

Парфюмерные предпочтения актрисы относятся к нишевому и премиум-сегменту:

  • Parfums de Marly Delina — от 11 600 грн
  • Hermès Un Jardin sur le Nil — от 2 200 грн
  • Montale Roses Musk — от 3 100 грн

Какой парфюмерный стиль у Ольги Сумской

Актриса выбирает ароматы, которые подчеркивают ее женственность и харизму:

  • цветочные композиции с розой и пионом
  • свежие фруктово-зеленые аккорды
  • мускусные и древесные базы со стойким шлейфом

Парфюмерный стиль Ольги Сумской — это баланс нежности, элегантности и глубины. Ее любимые ароматы не слишком яркие, но оставляют после себя незабываемый шлейф.

Какие ароматы выбирают украинские звезды — смотрите видео:

О личности: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
17:05Фронт
16:39Экономика
15:02Мир
Популярное

Ещё
Последние новости

17:20

17:14

17:05

17:02

16:39

16:22

16:14

15:59

15:56

15:52

15:51

15:36

15:26

15:20

15:16

15:02

14:50

14:44

14:38

14:29

14:19

14:17

13:38

13:36

13:31

13:24

13:20

13:02

13:01

12:36

12:31

12:28

12:17

12:00

11:54

11:46

11:45

11:43

11:38

11:31

11:12

11:11

11:09

10:50

10:36

10:31

10:23

10:11

10:03

09:39

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Пасха 2026
Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять