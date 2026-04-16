Чем пахнет Ольга Сумская: взрыв женственности и ароматы для покорения сердец

Актриса выбирает ароматы, которые соответствуют её настроению и внутреннему миру.

https://glavred.info/fashion/chem-pahnet-olga-sumskaya-vzryv-zhenstvennosti-i-aromaty-dlya-pokoreniya-serdec-10757192.html Ссылка скопирована

Ольга Сумская — духи

Вы узнаете:

Какие духи использует Ольга Сумская

Как актриса выбирает ароматы

Известная украинская актриса Ольга Сумская считает, что духи могут не только подчеркнуть шарм женщины, но и стать оружием для завоевания сердца избранника. Главред расскажет, какие ароматы понравились звезде настолько, что оказались в ее парфюмерном гардеробе.

Parfums De Marly "Delina"

Как сообщает NV.Life, один из главных фаворитов актрисы — Delina от Parfums de Marly. Это утонченный цветочный аромат, который сочетает в себе нежность и насыщенность. Актриса призналась, что уже не впервые покупает себе новый флакон.

видео дня

"Parfums De Marly Delina — у меня уже четвертый флакончик, потому что я их очень люблю", — признается Сумская.

Композиция открывается сочными нотами личи, ревеня и бергамота, переходит в сердце из турецкой розы и пиона, а завершается теплой базой из ванили, кедра и ветивера. Это идеальный вариант для романтических образов и особых событий.

Ольга Сумская выбирает цветочные ароматы / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Hermès "Un Jardin sur le Nil"

Еще один любимый аромат актрисы — Un Jardin sur le Nil от Hermès. Это унисекс-композиция, которая идеально подходит для теплого времени года. Сумская привыкла менять свой аромат в зависимости от сезона.

"Мои фавориты среди ароматов — это нишевая парфюмерия, отдельно для холодного времени года и совсем другие для теплого", — рассказала Ольга.

Аромат раскрывается свежими нотами грейпфрута, зеленого манго и томата, в сердце звучат цветочные аккорды лотоса и гиацинта, а база из мускуса и ириса придает глубину. Этот парфюм создает ощущение легкости и чистоты — идеально для повседневного использования.

Montale "Roses Musk"

Roses Musk от Montale — еще один аромат, который, по словам актрисы, не оставляет равнодушными ее поклонников. Композиция минималистичная, но очень эффектная: роза, мускус и жасмин. Он прекрасно подходит для тех, кто любит чистые, цветочные и в то же время стойкие духи с ярким шлейфом.

"Главное — почувствовать свой аромат, не покупать хаотично, нанести на кожу, походить с ним, познакомиться", — советует Сумская.

Ольга Сумская — любимые духи / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Сколько стоят любимые духи Ольги Сумской

Парфюмерные предпочтения актрисы относятся к нишевому и премиум-сегменту:

Parfums de Marly Delina — от 11 600 грн

Hermès Un Jardin sur le Nil — от 2 200 грн

Montale Roses Musk — от 3 100 грн

Какой парфюмерный стиль у Ольги Сумской

Актриса выбирает ароматы, которые подчеркивают ее женственность и харизму:

цветочные композиции с розой и пионом

свежие фруктово-зеленые аккорды

мускусные и древесные базы со стойким шлейфом

Парфюмерный стиль Ольги Сумской — это баланс нежности, элегантности и глубины. Ее любимые ароматы не слишком яркие, но оставляют после себя незабываемый шлейф.

Какие ароматы выбирают украинские звезды — смотрите видео:

О личности: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред