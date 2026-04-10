Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Что надеть на Пасху, чтобы выглядеть стильно: советы от дизайнера

Алена Кюпели
10 апреля 2026, 19:24
Украинский дизайнер рассказал, как празднично и стильно выглядеть на Пасху.

Как выглядеть стильно и празднично на Пасху / Коллаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Кратко:

  • Какие образы больше всего подходят для Пасхи
  • Как одеться стильно и с тем же празднично

Украинский дизайнер Андре Тан сделал стильную подборку нежных образов на светлый праздник Пасхи.

видео дня

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Что надеть на Пасху, чтобы выглядеть празднично. Собрал вам несколько идей образов – стильных, комфортных и праздничных. Листайте карусель и выбирайте свой вариант", - написал украинский дизайнер.

Легкое платье с цветочными элементами

Платье с цветочными элементами на рукавах не только подарить ощущение легкости и свежести, но и будет выглядеть изысканно. Легкая ткань и светлый оттенок создают ощущение праздника.

Андре Тан показал праздничные наряды для Пасхи / Фото Instagram/andre_tan_official

Элегантный костюм

Если хотите выглядеть изысканно, то такой костюм станет отличным решением.

"Современный костюм с эффектным цветочным декором сделает ваш образ уникальным и очень женственным", - говорит дизайнер.

Андре Тан показал праздничные наряды для Пасхи / Фото Instagram/andre_tan_official

Образ в пастельных тонах

"Легкий и одновременно элегантный образ в таких цветах создает ощущение нежности и спокойствия, что идеально подходит для праздничного дня", - добавляет Тан.

Андре Тан показал праздничные наряды для Пасхи / Фото Instagram/andre_tan_official

Футболка с объемным цветком

Белая футболка с большим цветочным элементом на плече - это простая, но очень стильная деталь, которая сделает ваш вид очень праздничным.

Андре Тан показал праздничные наряды для Пасхи / Фото Instagram/andre_tan_official

Образ с вышиванкой

Ну и конечно, кокой праздник Пасхи без вышиванки?

Андре Тан показал праздничные наряды для Пасхи / Фото Instagram/andre_tan_official

О персоне: Андре Тан

Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.

Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.

Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.

Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Андре Тан новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Свет будут выключать по всей Украине: как будут действовать графики 11 апреля

19:52Энергетика
18:23Украина
17:58Фронт
Популярное

Ещё
Последние новости

20:23

20:04

19:52

19:52

19:25

19:24

19:10

19:10

18:53

18:45

18:23

18:05

17:58

17:29

17:28

17:01

16:47

16:45

16:39

16:35

16:31

16:19

16:17

16:11

16:03

15:52

15:47

15:41

15:32

15:17

15:12

15:08

14:54

14:52

14:41

14:27

14:05

14:02

13:45

13:32

13:28

13:14

13:02

12:53

12:52

12:51

12:50

12:23

12:16

12:13

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Пасха 2026
Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять