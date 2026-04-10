Что надеть на Пасху, чтобы выглядеть стильно: советы от дизайнера

Украинский дизайнер рассказал, как празднично и стильно выглядеть на Пасху.

https://glavred.info/fashion/chto-nadet-na-pashu-chtoby-vyglyadet-stilno-sovety-ot-dizaynera-10755824.html Ссылка скопирована

Как выглядеть стильно и празднично на Пасху

Кратко:

Какие образы больше всего подходят для Пасхи

Как одеться стильно и с тем же празднично

Украинский дизайнер Андре Тан сделал стильную подборку нежных образов на светлый праздник Пасхи.

видео дня

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Что надеть на Пасху, чтобы выглядеть празднично. Собрал вам несколько идей образов – стильных, комфортных и праздничных. Листайте карусель и выбирайте свой вариант", - написал украинский дизайнер.

Легкое платье с цветочными элементами

Платье с цветочными элементами на рукавах не только подарить ощущение легкости и свежести, но и будет выглядеть изысканно. Легкая ткань и светлый оттенок создают ощущение праздника.

Андре Тан показал праздничные наряды для Пасхи / Фото Instagram/andre_tan_official

Элегантный костюм

Если хотите выглядеть изысканно, то такой костюм станет отличным решением.

"Современный костюм с эффектным цветочным декором сделает ваш образ уникальным и очень женственным", - говорит дизайнер.

Андре Тан показал праздничные наряды для Пасхи / Фото Instagram/andre_tan_official

Образ в пастельных тонах

"Легкий и одновременно элегантный образ в таких цветах создает ощущение нежности и спокойствия, что идеально подходит для праздничного дня", - добавляет Тан.

Андре Тан показал праздничные наряды для Пасхи / Фото Instagram/andre_tan_official

Футболка с объемным цветком

Белая футболка с большим цветочным элементом на плече - это простая, но очень стильная деталь, которая сделает ваш вид очень праздничным.

Андре Тан показал праздничные наряды для Пасхи / Фото Instagram/andre_tan_official

Образ с вышиванкой

Ну и конечно, кокой праздник Пасхи без вышиванки?

Андре Тан показал праздничные наряды для Пасхи / Фото Instagram/andre_tan_official

О персоне: Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред