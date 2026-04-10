Что надеть на Пасху, чтобы выглядеть стильно: советы от дизайнера

Кратко:
- Какие образы больше всего подходят для Пасхи
- Как одеться стильно и с тем же празднично
Украинский дизайнер Андре Тан сделал стильную подборку нежных образов на светлый праздник Пасхи.
Об этом он написал на своей странице в Instagram.
"Что надеть на Пасху, чтобы выглядеть празднично. Собрал вам несколько идей образов – стильных, комфортных и праздничных. Листайте карусель и выбирайте свой вариант", - написал украинский дизайнер.
Легкое платье с цветочными элементами
Платье с цветочными элементами на рукавах не только подарить ощущение легкости и свежести, но и будет выглядеть изысканно. Легкая ткань и светлый оттенок создают ощущение праздника.
Элегантный костюм
Если хотите выглядеть изысканно, то такой костюм станет отличным решением.
"Современный костюм с эффектным цветочным декором сделает ваш образ уникальным и очень женственным", - говорит дизайнер.
Образ в пастельных тонах
"Легкий и одновременно элегантный образ в таких цветах создает ощущение нежности и спокойствия, что идеально подходит для праздничного дня", - добавляет Тан.
Футболка с объемным цветком
Белая футболка с большим цветочным элементом на плече - это простая, но очень стильная деталь, которая сделает ваш вид очень праздничным.
Образ с вышиванкой
Ну и конечно, кокой праздник Пасхи без вышиванки?
О персоне: Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
