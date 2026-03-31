В Чёрном море есть свой "Бермудский треугольник": что топит корабли даже в штиль

Черное море кажется спокойным и предсказуемым — особенно когда смотришь на него с берега. Но под гладкой поверхностью воды скрывается опасный механизм, который может уничтожить даже современные суда за считанные минуты. Речь идет о явлении, которое уже окрестили Черноморским "Бермудским треугольником". Об этом рассказали в сюжете проекта "Затерянный мир", передает 2+2.
Почему Босфор считают одним из самых опасных маршрутов
Босфор — это всего 30 километров пути, но именно этот участок веками был настоящим испытанием для моряков.
Еще в античные времена возникли легенды о Симплегадах — скалах, которые якобы сходились и уничтожали корабли. И хотя сегодня это лишь небольшие острова, опасность никуда не исчезла.
Мощные течения и внезапные ливни делают этот маршрут сложным даже для современных судов.
Волны на Черном море, появляющиеся из ниоткуда
За пределами пролива ситуация становится еще опаснее. Команда проекта "Затерянный мир" зафиксировала аномальные явления в открытом море.
Даже на больших судах моряки сталкиваются с волнами высотой до 10 метров, которые возникают внезапно. Ветер может усилиться буквально за секунды, превращая спокойную воду в шторм.
Это делает прогнозирование практически невозможным.
Самая большая угроза — подводные "очки"
Отмечается, что главная опасность скрывается не на поверхности, а под водой. Речь идет о так называемых "очках" — гигантских круговых течениях в Черном море. Эти течения выполняют важную природную функцию — очищают воду у берегов. Но в то же время создают смертельные ловушки для судов.
"В самом центре моря потоки воды движутся вертикально вверх и вниз с невероятной силой. Они способны затянуть под воду любой объект, оказавшийся над ними", — говорится в сюжете проекта "Затерянный мир".
Почему корабли тонут даже при полном штиле
Как говорится в видео, больше всего пугает то, что эти явления могут возникать без каких-либо предупреждений.
Море может выглядеть абсолютно спокойным, без волн и ветра. Но уже через мгновение под судном активируется мощный вертикальный поток, который тянет его вниз.
Именно из-за этой непредсказуемости моряки назвали эту зону "Бермудским треугольником" Черного моря.
Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"
"Затерянный мир" — это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории.
Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.
