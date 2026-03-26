Почему благотворители выбрасывают пожертвования граждан — сотрудница удивила

Работница благотворительного магазина рассказала о неприемлемых вещах, которые люди приносят в качестве пожертвований, и объяснила, что не стоит отдавать.

https://glavred.info/life/chomu-u-blagodiynih-magazinah-vikidayut-pozhertvi-gromadyan-pracivnicya-zdivuvala-10752107.html Ссылка скопирована

Чем нельзя жертвовать — почему иногда выбрасывают пожертвования граждан

О чем идет речь в материале:

Что нельзя отдавать в благотворительные магазины

Как правильно делать пожертвования

Многие люди считают благотворительные магазины отличным способом уменьшить количество отходов и найти выгодные покупки. Однако не все знают, что иногда пожертвования, которые люди приносят, попадают прямо в мусор. Кейтлин Мари Брен, менеджер одного из таких магазинов, поделилась в видео в Tik-Tok поразительной историей, которая вызвала большой резонанс.

Главред выяснил, что нельзя жертвовать нуждающимся.

видео дня

Шок от недопустимых пожертвований

Кейтлин ведет аккаунт в TikTok, где документирует рабочую жизнь магазина. По ее словам, некоторые пожертвования могут буквально "вызывать мурашки по коже" у персонала.

"Хотя они и ценят добрые пожертвования, иногда люди могут зайти слишком далеко и оставить персонал в полном изумлении", — рассказывает Кейтлин Мари Брен, передает Mirror.

Однажды ей пришлось выбросить коробку с тарелками, чашкой и недоеденными фруктами, оставленную клиентами.

"Я буквально выбрасываю все это в мусор. Я не хочу к этому прикасаться. Это отвратительно. Это действительно отвратительно", — добавляет она.

Смотрите видео о том, что нельзя отдавать на благотворительность:

Что нельзя отдавать в благотворительные магазины

Менеджерка подчеркивает: есть категории вещей, которые никогда нельзя приносить. Среди них:

Опасные материалы и краски

Чистые или грязные тряпки

Мокрые или заплесневелые предметы

Газовые инструменты и приборы

Медицинские средства

Костыли или переносные туалеты

Косметика и средства по уходу за волосами

"Если вы сомневаетесь, просто спросите, что принимает ваш местный магазин, прежде чем делать какие-либо пожертвования. Лучше перестраховаться, чем создать проблемы для персонала", — советует Кейтлин Мари Брен.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что на чердаке дома нашли осиное гнездо размером с монстра — как оно выглядело. В США зафиксировали необычный случай — на чердаке жилого дома обнаружили огромное осиное гнездо, которое по своим размерам больше напоминает что-то гигантское, чем типичную колонию насекомых.

Также было найдено крупнейшее в мире месторождение золота — где будут добывать и сколько его там. В центральной части Китая геологи открыли одно из крупнейших месторождений золота за последние десятилетия. Речь идет о значительных залежах, которые могут превзойти даже самые известные шахты мира как по объемам, так и по содержанию драгоценного металла.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: The Mirror The Mirror — один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основан на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред