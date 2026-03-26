Почему благотворители выбрасывают пожертвования граждан — сотрудница удивила

Многие люди считают благотворительные магазины отличным способом уменьшить количество отходов и найти выгодные покупки. Однако не все знают, что иногда пожертвования, которые люди приносят, попадают прямо в мусор. Кейтлин Мари Брен, менеджер одного из таких магазинов, поделилась в видео в Tik-Tok поразительной историей, которая вызвала большой резонанс.
Главред выяснил, что нельзя жертвовать нуждающимся.
Шок от недопустимых пожертвований
Кейтлин ведет аккаунт в TikTok, где документирует рабочую жизнь магазина. По ее словам, некоторые пожертвования могут буквально "вызывать мурашки по коже" у персонала.
"Хотя они и ценят добрые пожертвования, иногда люди могут зайти слишком далеко и оставить персонал в полном изумлении", — рассказывает Кейтлин Мари Брен, передает Mirror.
Однажды ей пришлось выбросить коробку с тарелками, чашкой и недоеденными фруктами, оставленную клиентами.
"Я буквально выбрасываю все это в мусор. Я не хочу к этому прикасаться. Это отвратительно. Это действительно отвратительно", — добавляет она.
Что нельзя отдавать в благотворительные магазины
Менеджерка подчеркивает: есть категории вещей, которые никогда нельзя приносить. Среди них:
- Опасные материалы и краски
- Чистые или грязные тряпки
- Мокрые или заплесневелые предметы
- Газовые инструменты и приборы
- Медицинские средства
- Костыли или переносные туалеты
- Косметика и средства по уходу за волосами
"Если вы сомневаетесь, просто спросите, что принимает ваш местный магазин, прежде чем делать какие-либо пожертвования. Лучше перестраховаться, чем создать проблемы для персонала", — советует Кейтлин Мари Брен.
Напомним, ранее Главред сообщал о том, что на чердаке дома нашли осиное гнездо размером с монстра — как оно выглядело. В США зафиксировали необычный случай — на чердаке жилого дома обнаружили огромное осиное гнездо, которое по своим размерам больше напоминает что-то гигантское, чем типичную колонию насекомых.
Также было найдено крупнейшее в мире месторождение золота — где будут добывать и сколько его там. В центральной части Китая геологи открыли одно из крупнейших месторождений золота за последние десятилетия. Речь идет о значительных залежах, которые могут превзойти даже самые известные шахты мира как по объемам, так и по содержанию драгоценного металла.
Вам также может быть интересно:
- Доллар взлетел, а евро стремительно полетел вниз: свежий курс валют на 27 марта
- В РФ заявили о полном уничтожении российской армии на ключевом направлении — что известно
- Будет ли завершение войны в ближайшее время: Зеленский сделал ряд заявлений
Об источнике: The Mirror
