5 лет назад нам тоже обещали: Кучма дал совет Зеленскому

Кучма дал совет Зеленскому / УНИАН

Второй президент Украины Леонид Кучма, вслед за предыдущим президентом Петром Порошенко, тоже решил дать Владимиру Зеленскому дельный совет.

"Мне кажется, все-таки под руководством нового президента будет сформирована профессиональная команда. Самое главное - чтобы они видели и выполняли те вещи, которые обещали. Ведь 5 лет назад нам тоже обещали - очень и очень много", – сказал Кучма журналистам в Днепре, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, будет хорошо, если новоизбранный президент не будет "мастером на все руки", в отличие от своего предшественника Петра Порошенко.

При этом Кучма отметил, что Порошенко повредило то, что он был министром иностранных дел, начальником в банке, министром экономики – "он пытался за всех свои вопросы решать"."Президенту новому я желаю меньше говорить и больше делать", – отметил Кучма.Также Леонид Кучма дал совет Зеленскому:

"Все проблемы войны и мира - в руках одного человека, господина Путина. Какие бы со своей стороны мы ни давали контрпредложения - все в тумане, ведь идти на компромисс, подняв руки, - думаю, это не устроит Украину. Тем более, если так будет, то сегодняшний президент долго не проработает - по политическим мотивам, как вы понимаете. А сегодня со стороны Российской Федерации пока один язык - ультиматум, другого, к сожалению, нет", – сказал Кучма.

Напомним, в последние дни своего президентства Петр Порошенко решил поделиться опытом с новоизбранным главой государства Владимиром Зеленским, и дал ему 6 дельных советов относительно внешней политики. В частности, Порошенко посоветовал Зеленскому усиливать санкционное давление на Россию.