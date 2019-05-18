Кадровая "зачистка" Порошенко: уволены пресс-секретарь, первый помощник, Луценко и ряд советников

Петр Порошенко провел кадровую "зачистку" / официальный сайт президента Украины

Пока еще действующий президент Петр Порошенко, проигравший выборы 2019 своему конкуренту Владимиру Зеленскому, в пятницу, 17 мая, подписал указы об увольнении своего пресс-секретаря Святослава Цеголко, первого помощника Юрия Онищенко и представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко.

Глава государства также своим указом освободил первого вице-спикера Верховной Рады Ирину Геращенко от выполнения обязанностей Уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, говорится на сайте президента.

Порошенко уволил и ряд своих внештатных советников. В частности, президент освободил от исполнения обязанностей советника бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена и польского экономиста, бывшего вице-премьер и экс-министра финансов Польши Лешека Бальцеровича.

Кроме того, Порошенко освободил от исполнения обязанностей советника президента Центра экономического развития Александра Пасхавера и активиста Юрия Бирюкова.Читайте такжеКлещ Петя, или Как Запад просил Порошенко уйти

Ранее Павел Климкин сообщил, что написал заявление об увольнении с поста министра иностранных дел и 20 мая направит заявление в Верховную Раду и уже новому президенту Владимиру Зеленскому.

Позже СМИ писали, что Александр Турчинов решил уйти в отставку с поста секретаря СНБО. После этого в пресс-службе Турчинова сообщили, что он подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Петра Порошенко.

Справка. 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского, а не за его единственного конкурента — Петра Порошенко.

Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский. Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.