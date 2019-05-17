Климкин написал заявление об отставке

Климкин / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил о своей отставке в пятницу 17 мая. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Климкин отметил, что в 20 мая направит заявление в Верховную Раду и уже новому президенту Владимиру Зеленскому.

"Я считаю, что так правильно…У него (Зеленского, - ред.) должно быть право на свою внешнеполитическую команду. Но я сказал, что готов помогать там, где это будет надо, и там, где совпадают наши принципы", - подчеркнул Климкин.

Также глава МИД сообщил, что собирается баллотироваться в Верховную Раду.

"На сегодня потенциал нашей внешней поддержки через политику, через эмоции почти исчерпан. Я понимаю, чего хотят украинцы, но также понимаю, чего от нас ожидает мир. У меня есть очень много различных идей, и я надеюсь их реализовать. Поэтому я иду вперед, иду в политику, иду в Верховную Раду Украины. Конечно, с командой, с которой я разделяю ценности, принципы, эмоции и видение, как идти дальше. Все остальное – потом", - подчеркнул Климкин.

Напомним, Климкин анонсировал свою отставку еще 6 мая.

Также ранее в Администрации президента Украины 17 мая, в пятницу, начали увольнять членов команды Петра Порошенко.