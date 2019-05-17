Массовый исход из Банковой: стало известно, кого увольняют из АП

Администрация президента / УНИАН

В Администрации президента Украины 17 мая, в пятницу, начали увольнять членов команды Петра Порошенко.

"Сегодня увольняют всех, а не каждого отдельно", - сообщил LIGA.net высокопоставленный чиновник в АП.

Администрацию президента покидают все члены команды Петра Порошенко, включая пресс-секретаря Святослава Цеголко, замглавы АП Константина Елисеева, Виталия Ковальчука, главу АП Игоря Райнина.

По информации, команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского уже начала заходит в администрации президента.

В офисе на Банковой уже побывали представители команды Зеленского - Кирилл Тимошенко, Сергей Шефиры и Андрей Богдан.

Напоним, ранее заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил о своей отставке.

Также ранее супруга генерального прокурора Юрия Луценко и представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде, Ирина Луценко заявила, что сложит свои полномочия перед инаугурацией президента Владимира Зеленского.

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский.

Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.