Замглавы Администрации Порошенко подал в отставку

Константин Елисеев / vkurse.ua

Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил о своей отставке.

Как передает Европейская правда, заявление Елисеева еще не удовлетворил действующий президент Петр Порошенко.

"Мы открываем пространство для новой команды", - отметил собеседник издания в АП.

Елисеев пришел в АП в 2015 году, он курировал вопросы внешнеполитического направления.

Напомним, ранее об отставке заявил глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

Отметим, ранее Порошенко подписал указ о награждении Елисеева орденом За заслуги ІІ степени.