Замглавы Администрации Порошенко подал в отставку

Констентин Елисеев написал заявление на имя Петра Порошенко.
Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил о своей отставке.
Как передает Европейская правда, заявление Елисеева еще не удовлетворил действующий президент Петр Порошенко.
"Мы открываем пространство для новой команды", - отметил собеседник издания в АП.
Елисеев пришел в АП в 2015 году, он курировал вопросы внешнеполитического направления.
Напомним, ранее об отставке заявил глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.
Отметим, ранее Порошенко подписал указ о награждении Елисеева орденом За заслуги ІІ степени.