Замглавы Администрации Порошенко подал в отставку

16 мая 2019, 17:40

Констентин Елисеев написал заявление на имя Петра Порошенко.

Константин Елисеев
Константин Елисеев / vkurse.ua

Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил о своей отставке.

Как передает Европейская правда, заявление Елисеева еще не удовлетворил действующий президент Петр Порошенко.

"Мы открываем пространство для новой команды", - отметил собеседник издания в АП.

Елисеев пришел в АП в 2015 году, он курировал вопросы внешнеполитического направления.

Напомним, ранее об отставке заявил глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

Отметим, ранее Порошенко подписал указ о награждении Елисеева орденом За заслуги ІІ степени.

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отставка Елисеев администрация президента
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