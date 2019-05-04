"Я устал и ухожу": еще один украинский топ-чиновник заявил об отставке

Юрий Артеменко / nrada.gov.ua

Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко заявил о том, что написал заявление об отставке.

"Срок моих полномочий как члена Национального Совета завершается в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности", - говорится в заявлении Артеменко, размещенном в субботу на сайте Нацсовета.

Говоря о причинах такого решения, он подчеркнул, что за время работы в Нацсовете у него накопилась усталость, кроме того, он также получил предложение другой работы.

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"Во-первых, простая человеческая усталость - в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу", - написал глава Нацсовета.

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Напомним, в 2018 году Артеменко угодил в скандал после того, как в Сети опубликовали скриншоты его переписки с нардепом от БПП Григорием Шверком, во время которой глава Нацсовета грозился "прикрыть лавочку" - закрыть телеканал ZIK.

Как известно, Артеменко был избран председателем Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в июле 2014 года.