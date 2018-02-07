"Скоро прикроем ZIK, как они уже *****". В сети выложили скрины переписки депутата БПП с главой Нацсовета по ТВ

На странице аккаунта "Артёменко.leaks" в соцсети Facebook выложили скриншоты переписки, которую, по утверждению источника, вели депутат "Блока Петра Порошенко" Григорий Шверк и руководитель Национальной комиссии по ТВ и радиовещанию Юрий Артеменко.

Согласно опубликованному диалогу, собеседник Шверка пообещал "прикрыть лавочку".

"Есть в Украине такой телеканал - ZIK. На телеканале ZIK есть ведущая Наталья Влащенко. В свою очередь, в Нацсовете по телевидению и радиовещанию есть председатель Юрий Артеменко, который не любит телеканал ZIK. И ведущую Наташу Влащенко. А у Артеменко есть друг и куратор - депутат БПП, младший партнер Бориса Ложкина Григорий Шверк, который в конце декабря 2017 года был в эфире ZIK. Публикуем скрины переписки в вайбере господина Шверка с господином Артеменко, которые обсуждают поход депутата БПП на ZIK. Диалог, конечно же, идет о свободе слова", - говорится в тексте записи.

Эфир программы "HARD з Влащенко" с участием народного депутата Григория Шверка был опубликован телеканалом 21 августа 2017 года. Диалог между якобы Шверком и Артеменко, представленный на снимках экрана телефона выглядит следующим образом:

Артеменко: На эфире конечно тяжело тебе было... отбивался нормально.

Шверк: Спасибо, нам не привыкать, но больше не пойду.

Артеменко: Влащенко редкая ****.

Шверк: Это точно. И не очнь умная, к тому же.

Артеменко: После эфира ничего тебе не говорила?

Шверк: Спасибо, что пришли. Они меня уже третью неделю зовут: типа по свободе слова, кто кроме вас.

Артеменко: Не понимаю, почему она тебя так мочила.

Шверк: Наверное, потому что я сказал, что у 5-го канала рейтинг больше, чем у ЗИКа. Обиделась.

Артеменко: Скоро прикроем лавочку Зика... Как же они уже *****. Еще жалуются на свободу слова.

Шверк: Так ото ж. Одно утешает: рейтинг у них правда в районе плинтуса.

Журналист Александ Дубинский, комментируя утечку, сообщил, что удивлен перепискам, которые выклаываются в группе.

"Я уже неделю подписан на группу, в которой выкладывают взломанную переписку якобы главы НацРады по телевидению Юрия Артеменко. Там все - или о бабле, или об отжиме. И, честно говоря, я в а..уе", - написал Дубинский на своей странице в Facebook.