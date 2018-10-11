Нацсовет по ТВ и радио проверит смену владельцев NewsOne

Логотип телекана NewsOne / "Википедия"



Члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания назначили проведение внеплановой проверки ООО "Новости 24 часа" (телеканала NewsOne) – ради установления точной структуры его собственности.

Как отметил глава Нацсовета Юрий Артеменко, ранее достоянием общественности стал тот факт, что управляющим телеканала стал Андрей Портнов, который лично подтвердил этот факт.

Согласно закону Украины "О телевидении и радиовещании", любая телерадиоорганизация в течение месяца после возникновения оснований ради внесения изменений в лицензионные документы должна подать соответствующее заявление в Нацсовет.

Однако от ООО "Новости 24 часа" никаких документов в регуляторный орган так и не поступило, заявили в Нацсовете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутаты Рады дали разрешение СНБО на ввеление санкций против телекананов NewsOne и "112 Украина". Вскоре после голосования в СМИ появилась информация, что у NewsOne сменился владелец.