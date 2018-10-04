"Критическая смерть свободы слова": соцсети о голосовании Рады по NewsOne и 112

4 октября 2018, 12:50

Парламент поддержал петтицию, в которой каналы обвинялись в антиукраинской деятельности

Newsone, Ньюсван
Телеканал Newsone​ могут запретить

В четверг, 4 октября, Верховная Рада проголосовала за введение санкций против телеканалов NewsOne и 112 Украина. "За" высказались 229 нардепов, "против" – только 42.

При этом введение санкций является юрисдикцией СНБО, поэтому Рада только рекомендовала Совету нацбезопасности ввести данные ограничительные меры. 

Напомним, на согласительном совете СНБО подготовили предложения, которые стали проектом постановления №9157.

Сами санкции предусматривают ряд ограничений, включая лишение лицензий каналов, запрет пользоваться радиочастотами и блокировку активов.

В соцсетях активно комментируют решение парламента.

"Прелесть какая. Рада приняла постановление с обращением к СНБОУ о введении санкций в отношении каналов Ньюз Ван и 112. Голосовали "За": БПП, Народный фронт, Самопомощь, радикалы Ляшка и БЮТ. Вспомните об этих гнусных персонажах, когда они будут волать о свободе слова в Украине", - пишет глава организации "Житловий союз України" Александр Скубченко.

Журналист Владимир Полуев был краток:

"Помните новость о том, что амеба съела мозг человека? Оказалось это заразно"

Видеоблогер Анатолий Шарий считает, что после голосования в парламенте 112 и NewsOne должны поднять "кипиш" на весь мир: 

"Они должны проводить брифинги в Брюсселе, обязаны быть в первых рядах на всех мероприятиях ОБСЕ и организаций по защите СМИ. Они обязаны орать на весь мир об этом тупой, ох_енном беспределе, обратиться во все организации и добиться ответов. А если нет - то и хрен значит с ними"

Адвокат Елена Льошенко высказалась категорично:

"Это не парламент. Это жалкое, убогое сборище тупиц. Кстати, а как там "журналисты - депутаты" проголосовали?) переживаю, чтоб не захлебнулись от нэчуваных свобод"

Леонид Щукин прогнозирует, что после закрытия NewsOne и 112-ого рейтинги подскочат у телеканала "Россия".

Журналист Александр Дубинский считает, что парламентариям стоило бы с таким же рвением бороться с бизнесами государства-агрессора на территории Украины: 

"Н о нет. Бизнес этот никого не печет. Зато целый парламент голосует о персональных санкциях против двух телеканалов. Только потому, что там говорят правду о власти. И называют бл*дей - бл*дями."

Журналист Олеся Медведева иронизирует:

"Смотрите только те каналы, которые мы разрешаем! "Правильные" телеканалы! Не критикуйте, ешьте то, что дают! Это уже европейское будущее или ещё нет?"

"Сегодня в Украине наступила критическая смерть свободы слова. Рада рекомендует ввести санкции против коллег со 112 и нас. Санкции - полное прекращение деятельности. Любой. Кстати, поздравляю сл всемирным днём животных, твари под куполом", - убежден телеведуший Макс Назаров.

Блогер Макс Бужанский назвал голосование в парламенте за санкции злоупотреблением служебным положением:

"Всегда считал, что антиукраинская, читай, антигосударственная деятельность, должна сурово преследоваться по законам. Возбуждение уголовного дела, следствие, суд, приговор.

Если этого всего нет, как мы видим в ситуации с телеканалами 112 и Ньюсван, то санкции - это злоупотребление служебным положением.

Препятствие предпринимательской деятельности, деятельности СМИ, и наступление на свободу слова. И это прекрасно. Ибо дурь и гниль каждого, должна быть не только видна, но и зафиксирована официально".

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соцсети Верховная Рада NewsOne Александр Дубинский 112 Украина Анатолий Шарий Александр Скубченко Владимир Полуев Елена Льошенко Максим Бужанский
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